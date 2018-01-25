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사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆교육부▶순천대 사무국장 일반직 고위공무원 최윤홍▶운영지원과장 서기관 이주희▶학교혁신정책과장 장학관 이상수

◆국토교통부<부이사관 승진>▶도시정책과장 정의경▶자동차정책과장 박대순▶건축정책과장 남영우▶도로투자지원과장 방윤석▶철도정책과장 박일하

◆국회사무처<이사관 전보>▶의정연수원 교수 박희석

◆국회예산정책처<임용>▶추계세제분석실 추계세제분석실장(관리관) 정문종▶경제분석국 경제분석국장(이사관) 지동하

◆해양경찰청<치안감 전보>▶중부지방해양경찰청장 전담직무대리 박찬현<경무관 전보>▶경비국장 김홍희▶장비기술국장 김영모

◆경북도<4급 승진>▶독도정책과장 직무대리 정진환▶감사관실 김준호▶대변인실 원창호

◆환경부<실장급 전보(직제 변경)>▶자연환경정책실장 홍정기

◆군포시<전보>▶일자리정책과장 김홍진▶청소행정과장 이현식▶수도과장 유종훈▶건설과장 박종훈▶일자리사업팀장 이도영▶산업유통팀장 정인숙▶도시디자인팀장 장명자▶일자리정책팀장 백인엽▶일자리정책과 황성희 유재덕 윤성자 황미선▶기업유치팀장 박종권▶중소벤처기업지원팀장 오오석▶산본도서관 박연수▶농업가축방역팀장 이종설▶환경과 이점문▶수질환경팀장 선삼준▶정수팀장 유호웅▶도시정책과 이호승▶개발사업팀장 조병달▶군포1동 안전환경과 유병철▶수도과 이성만

◆건국대<서울캠퍼스>▶상경대학장 정경수

◆동국대<서울캠퍼스 교원보직>▶공과대학장 김용▶건강증진센터장 홍승욱▶평가감사실장 안홍엽

◆서강대▶대학원장 조규만▶커뮤니케이션학부 학장·언론대학원장 황인성▶대외교류처장 강선경

◆중앙대▶인문대학장 김종대▶자연과학대학장·공동기기센터장 안상두▶공과대학장·정보대학원장 박광용▶사회과학대학장 박희봉▶적십자간호대학장 박경숙▶체육대학장 허정훈▶의과대학장·의학전문대학원장 최병선▶법학전문대학원장·법과대학장 김성천▶건설대학원장 이은택▶심리서비스대학원장 박정윤▶신문방송대학원장 이민규▶산업·창업경영대학원장 이정희▶예술대학원장 정석길▶국악교육대학원장 김재영▶교무처장·국가시험지원단장 이정형▶학술정보원장·박물관장 오세훈▶사회교육처장·평생교육원장 서혜옥▶대외협력처장 최재오

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