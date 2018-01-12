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사회 사회일반

[인사] 해양수산부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆해양수산부<국장급 승진>▶국제원양정책관 양동엽<과장급 전보>▶감사담당관 홍래형▶규제개혁법무담당관 박영호▶어촌양식정책과장 최용석▶항만운영과장 류종영▶항만투자협력과장 장기욱▶국립해양조사원 운영지원과장 윤상린▶부산지방해양수산청 선원해사안전과장 고송주▶부산지방해양수산청 해양수산환경과장 최광수

◆농촌진흥청▶국립농업과학원 농업공학부장 이승기

◆서울시교육청<지방부이사관(3급) 승진>▶총무과장 장석윤▶기획조정실 정책·안전기획관 안은용▶교육시설관리본부장 최영식

◆방위사업청<과장급 전보>▶획득기반과장 기술서기관 곽장호▶수출진흥과장 서기관 조준현▶장갑차사업팀장 부이사관 윤여철▶조달기획팀장 서기관 박용도▶장비규격팀장〃서홍철▶국제가격검증팀장〃이명▶원가총괄팀장〃손은주▶함정항공원가분석팀장 기술〃안철용<실장급(고위공무원 가급) 임용>▶사업관리본부장 강은호<국장급(고위공무원 나급) 전보>▶방산진흥국장 김일동▶지휘정찰사업부장 김종출▶계획지원부장 이정용

◆광주시<2급 전보>▶의회사무처장 정민곤▶시민안전실장 이연<3급 전보>▶정책기획관 오채중▶문화관광체육실장 박향▶복지건강국장 황인숙▶교통건설국장 김준영▶수영대회지원본부장 염방열▶일자리경제국장 박정환▶공무원교육원장 임형택▶보건환경연구원장 조영관▶종합건설본부장 문정찬▶도시철도건설본부장 박남주▶서구 부구청장 박남언▶북구 부구청장 강백룡▶한전지역협력관파견 이효상▶수영대회조직위파견 문범수▶수영대회조직위파견 이달주▶국외훈련파견 김석웅▶교육파견 손경종▶교육파견 김일융<4급 전보>▶대변인 송상진▶여성청소년가족정책관 김애리▶지역공동체추진단장 구종천▶사회통합추진단장 곽현미▶군공항이전사업단장 이정식▶문화도시정책관 문병재▶혁신도시협력추진단장 김병규▶미래산업정책관 이정석▶일가정양립지원본부장 김경미▶시의회 의사담당관 이언우▶세정담당관 강영숙▶법무담당관 서재주▶민생사법경찰과장 송준현▶문화예술진흥과장 김요성▶사회복지과장 김오성▶고령사회정책과장 최윤구▶장애인복지과장 전인근▶식품안전과장 황인찬▶환경정책과장 류영춘▶공원녹지과장 남상철▶토지정보과장 이순호▶교통정책과장 송권춘▶대중교통과장 이상재▶건설행정과장 이승국▶행정지원과장 박종호▶청년정책과장 이승철▶대회지원과장 제순자▶경기시설과장 정철▶투자유치과장 이정신▶민생경제과장 김진백▶생명농업과장 김병용▶시의회 행정자치전문위원 안기두▶시의회 산업건설전문위원 이은상▶공무원교육원 교육운영과장 정영화▶보건환경연구원 환경연구부장 배석진▶농업기술센터소장 조혜경▶상수도사업본부 기술부장 윤광재▶〃용연정수사업소장 김동운▶종합건설본부 총무부장 유영▶〃토목부장 박승권▶〃건축설비부장 김종호▶도시철도건설본부 기술담당관 김재식▶푸른도시사업소장 김종열▶서울본부장 손옥수▶교육파견 박갑수▶교육파견 윤승중 안덕헌 이명순 정대경 김용만 김순옥

◆서귀포시<서기관급>▶경제산업녹지국장 김민하▶환경도시건설국장 부대권<사무관급>▶종합민원실장 강경식▶기획예산과장 이상헌▶주민복지과장 이혜란▶녹색환경과장 강창식▶생활환경과장 강동언▶남원읍장 고철환▶대천동장 김운석▶정보화지원과장 김재근▶마을활력과장 직무대리 오영관▶평생교육지원과장〃이연수▶경로장애인지원과장〃현덕봉▶여성가족과장〃고정화▶상하수도과장〃홍성헌▶송산동장〃정태권▶정방동장〃현종시▶서홍동장〃변상인

◆제주시<서기관급>▶청정환경국장 김창현▶도시건설국장 고윤권▶농축산경제국장 직무대리 김원남<사무관급>▶공보실장 한영식▶안전총괄과장 김덕범▶주민복지과장 윤인성▶위생관리과장 윤승환▶관광진흥과장 김시형▶탐라도서관장 김태건▶축산과장 김은주▶도시계획과장 김영구▶건설과장 김동오▶상하수도과장 김동익▶제주보건소 보건행정과장 김진석▶서부보건소장 오용학▶애월읍장 강재섭▶건입동장 김미숙▶마을활력과장 직무대리 강선보▶경로장애인지원과장〃김현숙▶여성가족과장〃김영희▶환경시설관리소장〃이승진▶농정과장〃김형후▶도시재생과장〃김태승▶제주보건소 건강증진과장〃양진선▶우도면장〃한정우▶이호동장〃김성관▶해외파견 김성철 강성우

◆충남 천안시▶서북구보건소장 조만호▶서북구보건소 보건정책과장 김경자▶〃건강관리과장 김영애▶〃감염병대응센터장(직대) 조현숙

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