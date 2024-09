세계적 인기를 끄는 K팝 그룹 방탄소년단이 일본 싱글 발매 직후 오리콘 차트 1위에 올랐다.

7일 일본 오리콘 차트에 따르면 지난 6일 공개한 방탄소년단 여덟 번째 싱글 'MIC Drop/DNA/Crystal Snow'는 발매 첫날 26만9861포인트를 기록해 데일리 싱글 차트 1위를 기록했다.

이로써 방탄소년단은 2015년 발매한 싱글 'FOR YOU', 'I NEED U (Japanese Ver.)', 2016년 발매한 싱글 'RUN (Japanese Ver.)', 지난 5월 발매한 싱글 '피 땀 눈물(血, 汗, 涙)'에 이어 5연속 오리콘 데일리 싱글 차트 1위를 달성했다.

또한, 사운드스캔 재팬(SoundScan Japan)에서 집계한 당일 판매량에서도 34만2655장을 기록했다.

방탄소년단의 여덟 번째 일본 싱글은 전 세계적으로 사랑받은 'LOVE YOURSELF 承 'HER''의 'DNA', "MIC Drop'의 일본어 버전 그리고 팬들을 위해 특별히 준비한 윈터송 'Crystal Snow' 총 3곡이 수록됐다. 지난달 선주문 30만장을 돌파하며 발매 전부터 많은 관심을 모았다.

방탄소년단은 오는 22일 일본 TV아사히의 '뮤직 스테이션 슈퍼 라이브 2017(MUSIC STATION SUPER LIVE 2017)'에 출연할 예정이다. 이 방송은 일본 톱 가수들이 총출동하는 연말 특집으로 4대 연말 음악프로그램으로 꼽히는 인기 프로그램이다.

여현구 인턴기자 yeo.hyungoo@joongang.co.kr