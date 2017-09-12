[인사] 국토교통부 外

◆국토교통부<책임운영기관장 신규 채용>▶항공교통본부장 문갑석
◆과학기술정보통신부<실장급 파견>▶4차산업혁명위원회 지원단장 장석영<국장급 고용휴직>▶국제원자력기구(IAEA) 김봉수<과장급 파견>▶4차산업혁명위원회 지원단 우영규
◆관세청<국장급 전보>▶관세청 정보협력국장 강태일<과장급 승진>▶〃관세국경위험관리센터장 한용우▶〃세원심사과장 김종덕▶〃 정보개발팀장 김기동▶서울세관 조사국장 이병학▶포항세관장 김완조▶대전세관장 임창환▶여수세관장 김길주<과장급 전보>▶관세청 비서관 이석문▶〃 감사담당관 이갑수▶〃 감찰팀장 박종일▶〃 자유무역협정집행기획담당관 박희규▶〃 법인심사과장 장응요▶〃 기획심사팀장 권태휴▶〃 조사총괄과장 김현석▶〃 국제조사팀장 이범주▶〃 국제협력팀장 임현철▶인천세관 세관운영과장 손문갑▶〃 수출입통관총괄과장 김재호▶〃 자유무역협정총괄과장 손영환▶〃 휴대품통관국장 유영한▶〃 특송통관국장 전민식▶〃 조사국장 안문철▶〃 감시국장 김영균▶김포공항세관장 김기훈▶수원세관장 김석오▶안산세관장 한성일▶서울세관 심사국장 윤인채▶천안세관장 김화식▶부산세관 신항통관국장 김기재▶김해공항세관장 조규찬▶북부산세관장 이상협▶양산세관장 김영우▶마산세관장 김종기▶경남남부세관장 임근철▶울산세관장 안병옥▶구미세관장 김정만▶광양세관장 김재권▶군산세관장 강한석▶제주세관장 이승규▶관세청 한창령
◆금융위원회<실장급>▶사무처장 손병두
◆행정중심복합도시건설청▶도시계획국 도시정책과장 최형욱▶기반시설국 교통계획과장 김용태