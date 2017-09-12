1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 국토교통부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆국토교통부<책임운영기관장 신규 채용>▶항공교통본부장 문갑석

◆과학기술정보통신부<실장급 파견>▶4차산업혁명위원회 지원단장 장석영<국장급 고용휴직>▶국제원자력기구(IAEA) 김봉수<과장급 파견>▶4차산업혁명위원회 지원단 우영규

◆관세청<국장급 전보>▶관세청 정보협력국장 강태일<과장급 승진>▶〃관세국경위험관리센터장 한용우▶〃세원심사과장 김종덕▶〃 정보개발팀장 김기동▶서울세관 조사국장 이병학▶포항세관장 김완조▶대전세관장 임창환▶여수세관장 김길주<과장급 전보>▶관세청 비서관 이석문▶〃 감사담당관 이갑수▶〃 감찰팀장 박종일▶〃 자유무역협정집행기획담당관 박희규▶〃 법인심사과장 장응요▶〃 기획심사팀장 권태휴▶〃 조사총괄과장 김현석▶〃 국제조사팀장 이범주▶〃 국제협력팀장 임현철▶인천세관 세관운영과장 손문갑▶〃 수출입통관총괄과장 김재호▶〃 자유무역협정총괄과장 손영환▶〃 휴대품통관국장 유영한▶〃 특송통관국장 전민식▶〃 조사국장 안문철▶〃 감시국장 김영균▶김포공항세관장 김기훈▶수원세관장 김석오▶안산세관장 한성일▶서울세관 심사국장 윤인채▶천안세관장 김화식▶부산세관 신항통관국장 김기재▶김해공항세관장 조규찬▶북부산세관장 이상협▶양산세관장 김영우▶마산세관장 김종기▶경남남부세관장 임근철▶울산세관장 안병옥▶구미세관장 김정만▶광양세관장 김재권▶군산세관장 강한석▶제주세관장 이승규▶관세청 한창령

◆금융위원회<실장급>▶사무처장 손병두

◆행정중심복합도시건설청▶도시계획국 도시정책과장 최형욱▶기반시설국 교통계획과장 김용태

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT