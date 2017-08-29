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사회 사회일반

[인사] 외교부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 26면

◆외교부▶공보담당관 최영준▶감사담당관 이한일▶의전행사담당관 조성욱▶외교사절담당관 김현두▶동북아3과장 나용욱▶북미1과장 조성호▶중동2과장 최병선▶유엔과장 박은주▶개발정책과장 최순희▶개발협력과장 윤영조▶조약과장 김영재▶영토해양과장 안현상▶다자문화관광협력과장 송정혜▶재외동포과장 김세원▶재외국민안전과장 차웅기▶재외국민보호과장 나상덕▶북핵정책과장 유승민▶국립외교원기획협력과장 표지은▶국립외교원 총무과장 여승철▶국립외교원 연구행정과장 유동완▶외교통신담당관 김천영▶외교정보보안담당관 이수정

◆행정안전부<실장급 전보>▶정부혁신조직실장 김일재<국장급 파견>▶행정서비스통합추진단장 이동옥▶공공기관지방이전추진단 지원국장 정무설

◆과학기술정보통신부<국장급 전보>▶기초원천연구정책관 김정원▶정보통신산업정책관 김광수▶소프트웨어정책관 노경원<국장급 파견>▶지능정보사회추진단 이창희▶사이버위협합동대응팀 이상학

◆산업통상자원부<국장급 전보>▶통상협력국장 이호준

◆보건복지부▶통계청 파견 김현주▶질병관리본부 국립부산검역소장 김인기▶질병관리본부 국립인천공항검역소 검역과장 오창현

◆여성가족부▶장관정책보좌관 이남희

◆국회입법조사처<이사관 전입>▶경제산업조사실 경제산업조사실장 고상근

◆국세청<과장급 전보>▶국세청 정보개발2담당관 양철호▶서울지방국세청 조사3국 조사3과장 김대일▶〃조사4국 조사2과장 최종환▶중부지방국세청 법인납세과장 윤성호▶국세청(외교부) 박근재 김범구 김영상 신재봉<초임세무서장>▶경기광주세무서장 최인순

◆건국대▶취창업전략처 창업자람허브장 양경모▶재무팀장 정해승▶관재팀장 이우광▶예술디자인대학원 행정실장 조덕현▶문과대학 행정실장 겸 KU미디어 행정실장 김호섭▶경영대학 행정실장 박우준▶체육관리과장 전태진▶언어교육원 행정실장 정백교▶KU스마트팩토리장 겸 공동기기원 실장 김종설▶프라임사업운영센터장 유재호

◆동국대<승진>▶법인사무처 사업부장 서리 조성환<전보>▶문과대학 교학팀장·문화학술원 행정팀장 주성재▶이과대학 교학팀장 김정대▶교육대학원 사범대학 교학팀장 길홍모▶국제어학원 행정팀장 신하균

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