1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 22면

◆교육부▶경기도 제1부교육감 일반직 고위공무원 강영순

◆산림청<과장급 전보 부이사관>▶법무감사담당관 염종호▶서부지방산림청장 김형완<과장급 전보 서기관>▶운영지원과장 최재성▶국유림경영과장 박영환▶산림휴양등산과장 이용석▶수목원조성사업단 시설과장 김기현▶청장비서관 황인욱▶산림교육원 재해방지교육과장 이순욱▶홍천국유림관리소장 이광호

◆경찰청<치안감 승진·전보>▶경찰청 수사국장 허경렬 ▶〃정보국장 이용표▶〃외사국장 이준섭▶울산지방경찰청장 황운하<치안감 전보>▶경찰청 기획조정관 민갑룡 ▶〃보안국장 이재열▶서울지방경찰청 차장 정창배▶광주지방경찰청장 배용주▶경남지방경찰청장 원경환

◆문화재청<과장급 전보>▶문화재활용국 국제협력과장 김동영▶한국전통문화대 전통문화교육원 교육운영과장 문영철

◆특허청<과장급 전보>▶청장 비서관 이재석▶특허심판원 심판관 정경훈

◆행정중심복합도시건설청<과장급 전보>▶기획조정관실 창조행정담당관 신성현▶기반시설국 광역도로과장 윤승일<팀장급 전보>▶공공건축추진단 문화박물관센터장 김태백

◆서울여대▶교무처장 승현우▶학생처장·취업경력개발원장·장애학생지원센터장·사회봉사센터장 최혜지▶사무처장 김경원▶기획처장 한승준▶입학처장·입학사정단장 홍정일

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT