[인사] 교육부 外

◆교육부▶경기도 제1부교육감 일반직 고위공무원 강영순
◆산림청<과장급 전보 부이사관>▶법무감사담당관 염종호▶서부지방산림청장 김형완<과장급 전보 서기관>▶운영지원과장 최재성▶국유림경영과장 박영환▶산림휴양등산과장 이용석▶수목원조성사업단 시설과장 김기현▶청장비서관 황인욱▶산림교육원 재해방지교육과장 이순욱▶홍천국유림관리소장 이광호
◆경찰청<치안감 승진·전보>▶경찰청 수사국장 허경렬 ▶〃정보국장 이용표▶〃외사국장 이준섭▶울산지방경찰청장 황운하<치안감 전보>▶경찰청 기획조정관 민갑룡 ▶〃보안국장 이재열▶서울지방경찰청 차장 정창배▶광주지방경찰청장 배용주▶경남지방경찰청장 원경환
◆문화재청<과장급 전보>▶문화재활용국 국제협력과장 김동영▶한국전통문화대 전통문화교육원 교육운영과장 문영철
◆특허청<과장급 전보>▶청장 비서관 이재석▶특허심판원 심판관 정경훈
◆행정중심복합도시건설청<과장급 전보>▶기획조정관실 창조행정담당관 신성현▶기반시설국 광역도로과장 윤승일<팀장급 전보>▶공공건축추진단 문화박물관센터장 김태백
◆서울여대▶교무처장 승현우▶학생처장·취업경력개발원장·장애학생지원센터장·사회봉사센터장 최혜지▶사무처장 김경원▶기획처장 한승준▶입학처장·입학사정단장 홍정일