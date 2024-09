[컬쳐 쇼핑] 올 여름 당신의 플레이리스트, 우리의 페스티벌

[매거진M] 록 페스티벌의 계절. 어차피 알 만한 사람은 알테고, 갈 사람은 갈테니 번지르르한 말은 생략하기로 하자.힙한 거, 신나는 거, 추억 돋는 거 듣고 싶은 사람에게 선물하는 플레이리스트. 모두 올여름 내한하는 뮤지션의 대표곡들이다.듣다가 지름신이 강림해도 책임은 안 진다.

★=이것만은 꼭!

▶=유튜브에서 라이브 영상을 찾아보세요

지산 밸리 록 뮤직 앤드 아츠 페스티벌

기간 7월 28~30일

장소 이천 지산 포레스트 리조트

가격 1일 14만원, 3일 23만원

슬로다이브(Slowdive)

Crazy for You★

Sugar for the Pill★

Alison

시규어 로스(Sigur Ros)

Hoppipolla★ ▶

고릴라즈(Gorillaz)

Feel Good Inc.

DARE

Cllint Eastwood▶

갈란트(Gallant)

Weight in Gold▶

Bourbon▶

로드(Lorde)

Royals

Green Light▶

Perfect Places

인천 펜타포트 락 페스티벌

기간 8월 11~13일

장소 인천 송도 달빛축제공원

가격 1일 7만6500원~, 3일 18만7000원~

바스틸(Bastille)

Pompeii

Things We Lost in The Fire

저스티스(Justice)

D.A.N.C.E★

Phantom Pt.2

Safe and Sound

써카 웨이브스(Circa Waves)

T-Shirt Weather▶

Get Away

홀리데이 랜드 페스티벌

기간 7월 29~30일

장소 서울 난지 한강공원

가격 1일 8만8000원, 2일 13만원

썬더캣(Thundercat)

Them Changes★

Drunk★

Tron Song★

Hard Times

디 엑스엑스

Intro★

Islands

Crystalised

Angel

On Hold★

이어스 앤 이어스(Years & Years)

Shine

King▶

라이(Rhye)

The Fall★

Open★

Last Dance

리브 포에버 롱

기간 8월 22일

장소 서울 잠실종합운동장 보조경기장

가격 13만2000원

리암 갤러거(Liam Gallagher)

Rock ‘n’ Roll Star(Oasis)▶

Live Forever (Oasis)▶

Wall of Glass★

Slide Away (Oasis)▶

Morning Glory (Oasis)▶

푸 파이터스(Foo Fighters)

Best of You▶

The Pretender▶

Everlong

Learn to Fly▶

백종현 기자 jam1979@joongang.co.kr