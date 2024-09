배우 박보검(24)이 방탄소년단 뷔(22·김태형)와 단둘이 제주도 여행을 떠났다.

박보검은 21일 자신의 트위터에 "봄날(APR 15, 2017 12:08 - APR 17, 2017 07:14. 매일매일이 '화양연화(花樣年華)' 같기를. May our everyday be the most beautiful moment in life"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

직접 찍은 것으로 보이는 영상에는 박보검과 뷔가 제주도 곳곳을 여행하는 모습이 담겼다.

박보검은 영상의 앞부분에서 '이코노미 클래스' 항공기 티켓을 인증하기도 했다.

앞서 지난 17일 뷔는 방탄소년단 공식 트위터 계정을 통해 박보검과 제주도에서 찍은 사진 여러장을 공개하기도 했다.

홍수민 기자 sumin@joongang.co.kr