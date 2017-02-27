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피플 인사

[인사] 국무조정실 外

중앙일보

입력

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종합 27면

◆국무조정실·국무총리비서실<과·팀장급 전보>▶기획총괄과장 심종섭▶국정상황과장 권혜린▶정책관리과장 노혜원▶갈등관리팀장 이덕희▶법무행정팀장 성현국▶평가관리과장 정병규▶자체평가운영팀장 김령석▶규제혁신과장 최용선▶규제심사총괄과장 박효건▶사회규제심사1과장 최진영▶사회규제심사2팀장 조승희▶경제총괄과장 김용수▶제주특별자치도정책관실 총괄기획과장 김영관▶창업·해외진출TF팀장 박정용▶기업수출지원팀장 김윤경▶복지정책과장 백승일▶여성가족정책과장 윤현주▶안전관리과장 전창현▶환경정책과장 이화원▶정무지원행정관 김기한▶정무운영행정관 김태훈▶언론분석행정관 양찬희▶일정행정관 방진아

◆헌법재판소<헌법연구관보 신규임용>▶김병욱

◆기획재정부<국장급>▶미래경제전략국장 이상원

◆미래창조과학부<고위공무원 승진>▶미래창조과학부 파견 박윤규<고위공무원 전보>▶미래창조과학부 고용휴직 정한근<과장급 전보>▶홍보담당관 조낙현▶기획재정담당관 김정삼▶생명기술과장 이석래▶정보통신산업과장 박태완▶정보통신방송기반과장 최병택▶디지털방송정책과장 구영섭▶지역연구진흥과장 김보열▶통신자원정책과장 오승곤▶사이버침해대응과장 최동원

◆문화체육관광부<공모직위 임용>▶국립민속박물관 섭외교육과장 김종민

◆환경부<고위공무원 전보>▶중앙환경분쟁조정위원회 위원장 오종극▶상하수도정책관 이영기

◆고용노동부▶경북지방노동위원회 위원장 권태성

◆국토교통부<국장급 승진>▶익산지방국토관리청장 김완중

◆기상청<과장 발령>▶국립기상과학원 지구환경시스템연구과장 강현석

◆건국대<서울캠퍼스>▶행정대학원장 장성호▶소프트웨어융합학부장 김지인▶의료생명대학장 임병우▶총무처장 유영만<글로컬(GLOCAL)캠퍼스>▶기획조정처장 김환기▶입학처장 문상호

◆TV조선▶보도본부 편집1부장 김동욱

◆MBC▶비서실장 송윤석

◆한국농어촌공사 ▶비상임이사 권순활

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