자신의 연애운을 알아보는 놀이가 네티즌 사이에서 화제다.

한 해외 네티즌은 "책 아무거나 집어서 206페이지를 펴라"(Pick up nearest book to you, go to page 206)며 "그 첫 번째 구절이 당신의 연애운세(The first sentence explains your love life)"라고 이 놀이를 소개했다.

연애운을 재미로 알아보는 이 놀이는 곧 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스를 타고 퍼져나갔고 인기를 얻었다.

해당 놀이를 알게 된 국내 네티즌의 반응 역시 뜨겁다.

네티즌들은 댓글을 달며 자신의 연애운을 공유하고 있는 상황.

한 네티즌은 "'내 방에 찾아든 손님처럼 막대할 수가 없는 꽃이 살아있는 것처럼 자꾸만 눈길을 빼앗아가니 말이다'가 첫 문장"이라고 말했고, 또다른 네티즌은 "나는 날마다 도전한다"고 적었다.

온라인 중앙일보