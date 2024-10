[매거진M] 스칼렛 요한슨부터 리즈 위더스푼까지! 스타배우들의 목소리를 입힌 애니메이션 '씽'

‘덕후 양산’ 애니메이션 제작사로 통하는 일루미네이션엔터테인먼트. ‘미니언즈’(2015, 카일 발다·피에르 코팽 감독) ‘마이펫의 이중생활’(8월 3일 개봉, 크리스 리노드 감독) 등 캐릭터의 깜찍함으로 승부해 온 그들이 새로운 동물 애니메이션으로 돌아왔다. ‘씽’(원제 Sing, 12월 21일 개봉, 가스 제닝스 감독)은 작은 동물 마을을 발칵 뒤집어 놓은 노래 경연 대회를 그리는 작품. 문제는, ‘1000달러’(약 115만원)였던 상금에 누군가 실수로 ‘0’을 두 개 더 붙여 ‘10만 달러’(약 1억원) 상금의 오디션으로 둔갑시키고 말았다는 것. 어쨌거나 호황을 맞은 극장에는 꿈을 찾아 나선 동물들이 하나둘씩 모여들기 시작한다. 유쾌한 SF영화 ‘은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서’(2005)를 연출한 영국 감독 가스 제닝스가 각본과 연출을 맡아 웬만한 휴먼 드라마 뺨치는 사연들을 그려 낸다. 무엇보다 흥을 돋우는 건 데이비드 보위부터 테일러 스위프트, 록 밴드 ‘퀸’에 이르는 불후의 팝송 65곡을 리즈 위더스푼·스칼렛 요한슨·태런 에거튼 등 목소리 출연한 스타 배우들의 음색으로 들을 수 있다는 사실. 올겨울 내내 흥얼거리게 될 감미로운 곡들의 주인공이 여기 있다.

엄마 안에 디바 있다, 로지타 (리즈 위더스푼)

매일 아침 아기 돼지 25남매를 학교에 보내는 일상에 치여 자존감을 잃어 가던 로지타. 타고난 가창력을 설거지할 때나 발휘하며 시들어 가던 그는 극장주 버스터 문(매튜 맥커너히)의 오디션에서 ‘흥 부자’ 돼지 군터(닉 크롤)와 함께, 잠들어 있던 디바 본능을 폭발시킨다. 영화 ‘앙코르’(2005, 제임스 맨골드 감독)에서 미국 싱어송라이터 준 카터를 열연하며, 극 중 준의 라이브 곡 전부를 직접 부른 배우 리즈 위더스푼이 로지타 역을 맡았다. 위더스푼은 케이티 페리의 대표곡 ‘파이어워크(Firework)’를 경쾌하고 도발적인 음색으로 재해석한다. 아기 돼지들의 응원에 힘입은 로지타의 무대 장악력은 타의 추종을 불허한다.

극장을 뒤흔드는 최후의 복병, 미나 (토리 켈리)

덩치 좋고 마음씨 착한 코끼리 소녀 미나. 극심한 무대공포증 탓에 신이 내린 목소리를 제대로 내 본 적 없는 그는, 이번 오디션의 히든카드로 참가한다. 올해 스물네 살의 나이로 제58회 그래미 어워즈 신인상 후보에 올랐던, 싱어송라이터 토리 켈리가 미나의 목소리를 맡아, 파워풀한 가창력을 발휘했다. 자주 부르진 않지만, 스티비 원더의 ‘돈 유 워리 보웃 어 띵(Don’t You Worry ‘Bout a Thing)’ 등 한 곡 부를 때마다 잊을 수 없는 감동을 선사한다. 주요 캐릭터 중 유일하게 전업 가수가 목소리 연기하는 캐릭터인 만큼, 결정적 순간 대미를 장식하는 것도 미나의 몫.

허세 가득한 무대 매너, 마이크 (세스 맥팔레인)

욕심 많고 자기중심적이며 허세 가득한 생쥐. 얄미운 데다, 사기꾼 기질마저 농후하다. 그러나 그가 일단 노래를 시작하면 그 풍부한 성량에 다들 입이 딱 벌어진다. 애창곡 ‘마이 웨이(My Way)’의 오리지널 가수이자, 재즈 보컬의 대명사 프랭크 시나트라처럼, 낮고 부드러우면서 감성적인 창법의 소유자. 날렵한 몸과 지형지물을 능숙하게 활용하는 무대 매너는 거리 가수로 전전하기에 아까운 수준이다. ‘19곰 테드’ 시리즈(2012~2015)의 감독이자, ‘밝히는’ 곰인형 테드 목소리를 연기한 ‘더빙의 장인’ 세스 맥팔레인이 보컬 트레이너의 도움을 받아 노래까지 완벽히 소화했다.

소름 돋는 소울 창법, 조니 (태런 에거튼)

‘씽’ 예고편에서 귀를 사로잡았던 그 목소리의 주인공. 영국 이스트 런던 태생의 가난한 고릴라 소년 조니의 목소리를 연기한 건 영화 ‘킹스맨:시크릿 에이전트’(2015, 매튜 본 감독)로 하루아침에 스타가 된 영국 신인 배우 태런 에거튼이다. 아들이 자신처럼 은행 강도로 자라길 바라는 아버지의 뜻을 거역하고, 조니는 문 극장의 오디션을 통해 가수의 꿈에 다가간다. 암흑가와 무대를 오가는 그의 서글픈 이중생활은 심금을 울리는 소울 창법으로 승화된다. 평소 노래 부르길 좋아한다는 에거튼은 존 레전드의 ‘올 오브 미(All of Me)’와 샘 스미스의 ‘스테이 위드 미(Stay with Me)’를 믿기 힘들 만큼 감미롭게 소화한다.

실연의 상처를 ‘록’으로 승화시킨, 애쉬 (스칼렛 요한슨)

배우 스칼렛 요한슨이 앨범을 두 장이나 내고 가수 피트 욘과 컬래버레이션까지 한 싱어송라이터라는 것을 알고 있는지. 그가 목소리 연기한 고슴도치 소녀 애쉬는 펑크록 정신으로 무장한 반항아다. 머저리 같은 ‘남친’ 랭스(벡 베넷) 곁에서 들러리 신세였던 애쉬. 극장주 버스터가 랭스를 빼고 자신만 예선에 통과시키자 홀로 방황하지만, 곧 진정한 뮤지션으로 독립한다. 칼리 레이 젭슨의 ‘콜 미 메이비(Call Me Maybe)’ 등 자꾸 발랄한 곡을 추천하는 버스터의 요청을 뿌리치고, 터프한 자작곡 ‘셋 잇 올 프리(Set It All Free)’로 관객을 열광시킨다. 록을 부르는 요한슨의 목소리는 의외로 청아하다.

제니퍼 허드슨의 숨은 목소리 찾기 ‘씽’에서 가창력을 뽐내는 건 오디션 참가자들뿐 아니다. 여섯 살 소년 버스터가 아빠 손에 이끌려 난생처음 문 극장에 갔을 때, ‘극장’이란 공간에 푹 빠지게 된 계기가 바로 이 가수의 호소력 짙은 노래 때문이었다. 왕년의 문 극장 스타로, 여전히 호화롭게 살고 있는 양 할머니 나나 누들만. 현재 누들만의 목소리는 코미디 배우 제니퍼 손더스가 맡았지만, 전성기 시절 나나의 공연 장면은 영화 ‘드림걸즈’(2007, 빌 콘돈 감독)에서 에피 역을 연기한 배우이자 가수 제니퍼 허드슨이 소화했다. 허드슨이 부른 곡은 비틀스의 마지막 앨범 ‘애비로드’에 실린 ‘골든 슬럼버/캐리 댓 웨이트(Golden Slumber/Carry that Weight)’. “다시 집에 돌아갈 수만 있다면~!”이라는 절절한 가사는 극 중 모든 캐릭터들의 마음을 대변한다. 크리스토퍼 놀런 감독의 SF영화 ‘인터스텔라’(2014)에서 호연을 펼쳤던 매튜 맥커너히는, 망해 가는 극장을 끝까지 포기하지 않는 낙천적인 극장주 버스터의 목소리를 연기했다. 노래는 하지 않지만, 그와 부자 친구 에디(존 C 라일리)가 철없는 ‘우정 전선’을 펼치며 빚는 크고 작은 에피소드 또한 볼거리다. 버스터와 오래 일한 비서로, 눈알이 자꾸 빠지는 통에 애를 먹는 할머니 도마뱀 미스 크롤리 역은 가스 제닝스 감독이 직접 목소리 연기했다. 참고로 제닝스는 남자 감독이다.

