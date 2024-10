"북한인가?" WP의 반기문 총장 고향 르포 화제

미국 워싱턴포스트(WP)가 지난 15일 소개한 반 총장의 고향 충북 음성 현지 르포 기사가 SNS 등에서 화제를 모으고 있다.

기사의 제목은 ‘반기문 유엔 사무총장 대선출마설로 그의 고향이 떠들썩하다(With talk of Ban running for South Korean Presidency, his hometown is abuzz)'다.

이 기사를 쓴 안나 파이필드 WP의 도쿄 지국장은 이 지역의 반 총장에 대한 열광을 두고 북한과 다를 바 없다고 평했다.

기사는 마을 입구에 걸린 ‘음성은 반기문 유엔사무총장의 고향입니다'라고 적힌 거대 현수막에 대한 묘사로 시작된다.

이어 반 총장 조형물이 있는 반기문로, ‘반기문컵 국제태권도대회' 현수막이 걸려있는 반기문 플라자, 반기문 생가 등을 차례로 언급했다. 반기문 생가에 있는 한 방 앞에는 ‘이 방은 반기문이 태어난 방 입니다'라는 표지판이 세워져 있다고 소개했다.

또 반 총장의 삶을 이야기해주는 박물관도 있는데 그곳에는 반 총장이 말한 19개의 명언이 담긴 책자도 받을 수 있다. 명언 중에는 ‘겸손한 것이 현명한 것이다'라는 말이 있었다.

파이필드 기자는 이에 대해 "여기는 한국"이라며 "북한에 있는 김일성 숭배 박물관들과 기념물을 보고 온 사람들이 아마 DMZ에서 길을 잘못 들었다고 생각할 수도 있을 것이다"라고 썼다.

또 반 총장의 사무총장 임기는 오는 12월에 끝나고, 한국 대선은 그 1년 뒤인 상황에서 "야당은 내분으로 인한 수렁에 빠져있고, 박근혜 대통령의 뒤를 잇는 확실한 보수 진영의 계승자가 없는 한국의 정치지형"이라는 점 때문에 반 총장이 대선 출마 계획을 세우고 있는 것이 아니냐는 추측이 나오고 있다고 보도했다.

특히 반 총장이 지난 5월 한국을 방문한 자리에서 "내가 내년 1월에 돌아왔을 때에는 대한민국의 국민으로서 올 것이다. 그때가 내가 대한민국 국민으로서 무엇을 할지 고민하고 결정할 시기"라고 했던 말을 언급하며 "침묵으로 일관하던 과거와 비교해 달라진 행보"라고 평가했다. 또 서울의 정치평론가들이 "반 총장이 대선에 출마한다면, 그의 인지도와 명성이 매우 높기 때문에 선거에 승리할 것"이라고 했던 말도 인용했다.

지난 5월 그의 연설 이후로 반총장의 생가와 박물관의 주말 방문자는 두 배 이상 증가했으며, 방문객들은 반 총장이 이용했던 의자에 앉아 사진을 찍을 수 있고, ‘반기문 총장의 영어연설문 경진대회' ‘반기문 마라톤'에 관해서도 알 수 있다는 것도 소개했다.

파이필드 기자가 만난 이필용 음성군수의 명함에는 '반기문의 고향'이라고 적혀 있었으며, 집무실에는 반 총장과 이 군수가 함께 찍은 사진이 걸려 있었다고 전했다.

박혜민 기자 park.hyemin@joongang.co.kr