[인사] 중앙미디어네트워크 外

◆중앙미디어네트워크◆중앙일보 플러스▶광고본부 본부장 한정희▶광고본부 국장 김병규
◆기획재정부<과장급>▶법인세제과장 조만희▶금융세제과장 박상영▶자유무역협정관세이행과장 박홍진
◆외교부<과장>▶창조행정담당관 조재홍▶재외공관담당관 황소진▶정보화담당관 임진혁▶외교정보보안담당관 박남수▶의전행사담당관 임형태▶북미2과장 강수연▶남미과장 김건화▶중미카리브과장 황경태▶서유럽과장 권혁운▶유라시아과장 문인석▶중동1과장 조주성▶인권사회과장 최원석▶다자협력·인도지원과장 손성연▶재외국민보호과장 구태훈▶북미유럽경제외교과장 류호권▶국제에너지안보과장 최재하▶북핵협상과장 이원우▶대북정책협력과장 유창호▶국립외교원 교육운영과장 최준호▶〃 외국어교육과장 임경훈▶〃 연구행정과장 이종섭<팀장>▶SOFA운영팀장 류인식<내정>▶공보담당관 조성호▶북미1과장 김준표▶아프리카과장 조수진
◆행정자치부<국장급 전보>▶개인정보보호정책관 장영환<고위공무원 승진>▶세종시 기획조정실장 이동혁<과장급 전보>▶지방세정책과장 조영진▶지방세운영과장 송경주
◆인사혁신처<국장급 전보>▶인재개발국장 김우호▶국가공무원인재개발원 리더십개발부장 하태욱▶〃 연구개발센터장 김진수
◆국가보훈처<과장급 전보>▶기획재정담당관 장정교▶나라사랑정책과장 임성현▶보훈심사위원회 심사1과장 나치만▶서울북부보훈지청장 구남신▶ 등록관리과장 황선우▶단체협력과장 김남영▶국립묘지정책과장 정병천▶국제보훈과장 이상은▶울산보훈지청장 안중엽▶경남동부보훈지청장 전용진▶국립산청호국원장 심재용▶충남서부보훈지청장 안기선
◆국민안전처▶비상대비훈련과장 장은영▶민관지원담당관 박계태▶미래재난협업담당관 소철환
◆국민권익위원회<고위공무원 승진>▶고충민원심의관 박순홍<과장급 전보>▶청탁금지법 시행령 제정 TF장 나성운▶국방보훈민원과장 서차근▶재정세무민원과장 김승조▶복지노동민원과장 오정택▶주택건축민원과장 김창원▶행동강령과장 황인선▶행정심판총괄과장 이재구
◆원자력안전위원회<과장급 전보>▶방재환경과장 임영남▶고리원전 사무소장 임시우
◆조달청<일반직 고위공무원 임용>▶기획조정관 이국형
◆특허청<과장급 전보>▶특허심판원 심판관 전승철
◆한국일보▶경영지원실 IT팀장 이탁희
◆MBC▶보도국 주말뉴스부장 임영서▶〃 기획취재부장 오정환
◆이데일리▶산업에디터 겸 소비자생활부장 김상헌
◆한국노동연구원<보직발령>▶부원장 겸 고용정책연구본부장 김승택▶기획전략실장 김기선▶동향분석실장 겸 노동시장분석센터소장 성재민▶패널데이터연구실장 김유빈▶국제협력실장 길현종
◆한국표준과학연구원▶유동음향센터장 강웅▶대기환경표준센터장 이상일▶에너지소재표준센터장 백운봉▶안전측정센터장 김기복▶의료융합측정표준센터장 김용태
◆한국기초과학지원연구원▶환경·소재분석본부 지구환경연구부장 박찬수