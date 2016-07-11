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사회 사회일반

[인사] 중앙미디어네트워크 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 24면

◆중앙미디어네트워크◆㈜보광<보임>▶회원관리팀장 류영수▶홍보팀장 김종학▶인사팀장 추기식<승격>▶부장 임인순▶차장 김덕유·권혁주·정연홍

◆여성가족부<실장급 승진>▶기획조정실장 이기순<국장급 승진>▶여성정책국장 최성지▶권익증진국장 이정심

◆국민안전처▶해양경비안전조정관 이춘재▶중부해양경비안전본부장(전담직무대리) 이주성▶남해해양경비안전본부장 이원희▶남해해양경비안전본부 안전총괄부장(전담직무대리) 오상권

◆민주평화통일자문회의사무처<국장급 승진>▶기획조정관 김안나▶위원활동지원국장 전난경

◆원자력안전위원회<과장급 전보>▶한빛원전지역사무소장 오맹호

◆기상청<4급 승진>▶예보정책과 김진철▶총괄예보관실 정광모▶관측정책과 임덕빈▶정보통신기술과 박영원▶인력개발과 정해정

◆특허청<과장급 전보>▶로봇자동화심사과장 나광표▶차세대수송심사과장 권영호▶특허심판원 심판관 김일규

◆금융감독원<선임국장>▶IT·금융정보보호단장·선임국장 최성일<국실장>▶감독총괄국장 김동성▶제주지원장 김강일<실장 전보>▶보험감독국 보험감리실장 이창욱

◆국민건강보험공단▶징수상임이사 전종갑▶부산지역본부장 박국상

◆SH공사▶홍보부장 김선직▶은평주거복지센터장 문명렬▶노원주거복지센터장 장병문▶강서주거복지센터 주거복지총괄부장 김기남▶노원주거복지센터 시설운영부장 백만석▶재생기획부장 김영준▶공유재산관리부장 김대규▶저층사업기획부장 이원철▶분양수납부장 정윤환

◆서경대<조직신설 및 보임>▶미래대학교육위원 장 김범준▶미래연구원 장 한문성

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