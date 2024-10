사자 무리에 휩싸여 잡아먹힐 뻔한 들소가 극적으로 살아나는 모습이 담긴 영상이 유튜브에 올라왔다.

이 영상은 남아프리카공화국 크루거국립공원 인근 말라말라 사설보호구역에서 촬영됐다. 들소 무리가 있는 들녘에 사자 무리가 공격 태세로 등장한다. 들소 무리는 가까스로 다 도망쳤지만 한 마리는 잡혔다. 사자 무리는 들소 등에 올라타 금방이라도 생명을 끊고 뜯어먹을 기세다. 들소의 운명이 정해진 듯하며 상황은 파국으로 치달았다. 그런데 갑자기 사자들의 분란이 시작됐다. 급기야 사자 무리 그들만의 싸움이 시작했다. 사자들끼리의 싸우는 틈을 타 들소는 주변이 언덕배기를 타고 유유히 사라졌다.

영상을 올린 유튜버는 영상 설명란에 “ 적의 적은 나의 친구다(The enemy of my enemy is my friend) ” 라는 풍자 문구를 넣었다.

