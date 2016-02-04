[인사 ]행정자치부 外

◆행정자치부<실장급>▶대전시 행정부시장 송석두▶충남도 행정부지사 윤종인
◆보건복지부▶연금정책국장 박인석
◆국세청<부이사관 승진>▶국제협력담당관 김동일▶조사기획과장 김태호▶대전지방국세청 성실납세지원국장 손남수▶광주지방국세청 〃 송바우▶대구지방국세청 조사2국장 이상화
◆관세청<국장급>▶통관지원국장 이명구▶부산세관장 박철구▶국가공무원인재개발원 파견 성태곤<부이사관 승진>▶인사관리담당관 고석진▶정보기획과장 안병옥
◆국민대▶기획부총장 임홍재▶교학부총장 이채성▶총무처장 이호선▶기획처장 정승렬▶국제교류처장 윤경우▶입학처장 박태훈▶사회과학대학장 조경호▶법과〃 김택주▶조형〃 하준수▶자연과학〃 조영석▶경영〃 이태희▶전자정보통신〃 김동명▶건축〃 이공희▶자동차융합〃 김정하▶창업지원단장 이건상▶공학교육혁신센터 소장 최석환
◆한국외대▶산학연계부총장 김희동▶대학원장 한성철▶정치행정언론대학원장 김춘식▶법학전문대학원장 겸 법과대학장 이정▶경상대학장 전종근▶통번역〃 정환승▶동유럽학〃 박정오▶국제지역〃 임근동▶도서관장(글로벌) 정대인▶정보지원처장 조상영▶입학처장 나민구▶학생·인재개발처장(대학창조일자리본부장)(서울) 김태성▶행정지원처장(서울) 이승용▶국제교류처장 황재호▶대학원 교학처장 권경애▶교무처장(글로벌) 홍석우▶학생·인재개발처장(대학창조일자리본부장)(글로벌) 신정아▶연구산학협력단장 명희준▶지식출판원장 장지호▶국제사회교육원장 박중찬▶외국어연수평가원장 한원덕