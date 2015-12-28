[인사] 법제처 外

◆법제처<고위공무원 승진>▶사회문화법제국 법제심의관 김기열<부이사관 파견>▶경기도청 심현정<부이사관 승진>▶기획조정관실 창조행정인사담당관 손대수
◆부산시<2급 직위>▶교육 파견 김종철▶부산발전연구원 〃 배광효▶도시계획실장 조승호<3급 직위>▶서부산개발국장 송삼종▶사회복지국장 이병진▶기후환경국장 이근희▶창조도시국장 이순학▶인재개발원장 박중문▶영도구 부구청장 신창호▶금정구 〃 박종문▶연제구 〃 정태룡▶사하구 〃 김기곤▶서구 〃 김성호▶북구 〃 유효종▶부산·진해경제자유구역청 파견 김인환▶교육파견 김종경 정정규 홍경희<4급 직위>▶비전추진단장 심재민▶전략평가단장 이선배▶해양경제특별구역추진단장 이대우▶에코델타시티개발단장 유병수▶관광개발추진단장 조용래▶하천살리기추진단장 하기봉▶현장지원단장 정재화▶자치행정담당관 이일용▶예산〃 허남식▶세정〃 서영진▶정보화〃 박명주▶서부산개발기획과장 한기성▶사회복지과장 윤포영▶노인복지과장 하만철▶여성가족과장 한동하▶아동청소년과장 김회순▶체육진흥과장 안창규▶기후대기과장 손병철▶문화예술과장 최기수▶관광마이스과장 박준우▶해양산업과장 송광행▶환경보전과장 이용주▶도로계획과장 심성태▶도시재생과장 이상흔▶도시정비과장 임채홍▶도시경관과장 김남련▶건강증진과장 최연옥▶토지정보과장 김창언▶장애인복지과장 박중배▶건설행정과장 이재형▶출산보육과장 강신천▶자원순환과장 유대현▶산업입지과장 서창교▶차량등록사업소장 윤동철▶체육시설관리〃 유재기▶남항관리〃 이상진▶충렬사관리사무소장 황인구▶엄궁농산물도매시장 김형국▶해양자연사박물관장 이기진▶어린이집현장평가단장TF 최홍석▶여성문화회관장 남은숙▶상수도사업본부 경영지원부장 김선구▶〃 명장정수사업소장 이낙근▶낙동강관리본부 공원관리부장 강태기▶〃 공원사업부장 정영란▶〃 낙동강하구에코센터장 김용진▶건설본부 건축시설부장 강성훈▶〃 총무부장 서성만▶보건환경연구원 환경연구부장 조정구▶인재개발원 교육운영과장 권명수▶중구 부구청장 강이규▶동구 〃 이근주▶금정구 국장요원 김태원▶해운대구 〃 정성엽▶동래구 〃 박동원▶수영구 〃 이희걸▶부산항만공사 파견 서태원▶부산도시공사 〃 강신윤▶부산·진해경제자유구역청 〃 손운식▶중소기업청 〃 정광훈▶영화의전당 〃 김배경▶한국철도시설공단 〃 조훈제▶교육파견 차신상 김영수 박현범 서정세 윤명호 윤영일 박건하 김유창 신영식▶외교부 교류 김현재 김상호
◆인천시<승진>▶도시계획국장 이종호▶재난예방과장 장두홍▶부평구 김복규▶남동구 이승태<직무대리>▶인재개발원장 이응복▶재정기획관 이홍범▶경제자유구역청 기획조정본부장 박상신▶〃 송도사업본부장 한기용▶인재개발원 교육지원과장 홍준호▶특별사법경찰과장 김문성▶아동복지관장 조동희▶지역개발과장 정동석▶경제자유구역청 신영목▶도시철도건설본부 공사시설1부장 김정호▶교통정보운영과장 이현순▶해양항공국장 정재덕<전보>▶종합건설본부장 김춘수▶문화관광체육국장 김상섭▶재난안전본부장 김동빈▶항만공항정책과장 안효직▶도시경관과장 안병희▶문화예술과장 김재익▶안전정책과장 권순명▶문화재과장 박장규▶교육지원담당관 박종식▶재산관리담당관 오흥석▶경제자유구역청 이건우 민병훈 장규환▶도시철도건설본부 관리부장 이승학▶환경정책과장 최강환▶예산담당관 김성훈▶상수도사업본부 강화수도사업소장 양연식▶〃 북부수도사업소장 이수각▶〃 서부수도사업소장 전인수▶규제개혁추진단장 안인호▶총무과장 정창래▶에너지정책과장 김학근▶대기보전과장 김재경▶종합건설본부 토목부장 홍종대▶인사과 정관희 지창열 정대유 정연용 이환태 곽준길 조태현 김영섭 김범수 김승희<전입>▶상수도사업본부 수도시설관리소장 박준식▶〃 급수부장 안갑석<전출>▶부평구 김기형▶중구 박명성▶동구 유호상<파견>▶전국시도지사협의회 오병집▶인천발전연구원 손윤선▶행정자치부 유문옥▶재정협력관 정석규<파견복귀>▶정보통신보안담당관 추한석▶법무담당관 장병현▶건설심사과장 정환용
◆한국도로공사<실처장급 전보>▶영업본부장 박승갑▶비서실장 엄창용▶홍보실장 강운▶감사실장 김경수▶재무처장 현병업▶총무처장 문기봉▶영업처장 박상활▶스마트톨링추진단장 송상규▶도로처장 김광수▶재난안전처장 김진광▶시설처장 박광용▶설계처장 유시영▶환경품질처장 김경일▶사업개발처장 박명득▶기술심사처장 설운호▶해외사업처장 정민▶도로교통연구원장 이명훈▶인력개발원장 황광철▶국가ITS센터장 장형팔▶홍천양양건설사업단장 박태영▶수도권본부장 정대형▶강원〃 이춘주▶대전충청〃 이상준▶전북〃 문명국▶광주전남〃 고채석▶대구경북〃 김대진▶부산경남〃 이이환<실처장급 승진>▶기획조정실장 손진식▶창조전략처장 전성학▶교통처장 김동인▶교통센터장 이학구
◆수원대▶부총장 박진우▶대학원장 박문수▶행정대학원장 오영균▶경영〃 이상규▶교육〃 이상욱▶공학〃 이채영▶금융공학〃 이상규▶호텔관광〃 우경진▶미술〃 문인수▶음악〃 주영목▶사회복지〃 최영희▶고용서비스〃 이상규▶교양대학장 이인순▶인문사회〃 이영림▶경상〃 최준봉▶융합과학〃 박승기▶공과〃 유종훈▶IT〃 손수국▶체육의료복지〃 이성철▶미술〃 문인수▶국제〃 김옥순▶음악대학장대리 김화숙▶국제대학부학장 이신동▶감사실장 조기준▶미래전략실장 홍석우▶기획처장 우창훈▶교무입학처장 임진옥▶학생지원처장 이성근▶취업정보처장 강동헌▶국제협력처장 최광수▶연구처장 이찬▶비서실장 박태덕▶평가실장 윤종걸▶홍보실장 이문행▶교무부처장 최형석▶입학부처장 김병용▶취업정보처 부처장 주명진▶학생지원처 부처장 손창일▶기획차장 김준현 양윤기▶미래전략실 차장 김시현▶경영지원실 차장 최형석▶홍보차장 이의정▶비서차장 이상욱▶산학협력단장 고승철▶사회교육원장 이미재