[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<서기관 승진>▶기획총괄정책관실 박정용▶일반행정정책관실 구본철▶규제총괄정책관실 이덕희▶공직복무관리관실 이태정▶총무기획관실 김기영▶재정금융기후정책관실 김령석▶안전환경정책관실 우유동▶국무조정실 한레지나▶조세심판원 행정실 김병철 최영준▶〃 상임심판관실 김천희
◆문화체육관광부<과장급 전보>▶국무조정실 파견 권수진▶체육관광정책실 체육협력관실 국제체육과장 송윤석▶관광정책관실 관광산업과장 강석원▶국립중앙박물관 기획총괄과장 정기원▶국립현대미술관(과장 직위) 김언환<서기관 승진>▶감사관실 감사담당관실 정준희▶기획조정실 정책기획관실 이용신▶문화예술정책실 문화정책관실 최종철▶체육관광정책실 관광레저정책관실 신창수▶〃 체육협력관실 이철운▶국민소통실 홍보콘텐츠기획관실 홍용택▶2018평창동계올림픽대회 조직위원회 파견 윤만상
◆국토교통부▶철도국장 박민우
◆해양수산부<3급 승진>▶기획재정담당관 김성범▶해양개발과장 윤종호▶해운정책과장 이상문<4급 승진>▶운영지원과 김태석▶기획재정담당관실 윤상훈▶해양정책과 길인환▶원양산업과 조성남▶해사안전정책과 최성용▶목포지방해양안전심판원 김병곤▶국립해양조사원 해도수로과 김종철▶항로표지과 이승영▶감사담당관실 신용범▶항만정책과 김규섭▶세월호인양추진단 홍원식
◆금융위원회<서기관 승진>▶국제협력팀장 손성은▶금융분쟁대응팀장 진선영
◆행정중심복합도시건설청<서기관 승진>▶운영지원과 최동열
◆서울교대▶교육전문대학원장 이완기▶교무처장 전영석▶학생처장 이재승▶대학발전기획단장 박상철▶도서관장 곽노의▶정보전산원장 전우천▶교육연수원장 정수현▶평생교육원장 신동훈▶산학협력단장 김정원▶서록관장 진현정▶초등교육연구원장 엄우섭▶대학생활문화원장 박지숙▶기초과학교육연구원장 박일우▶미디어센터소장 이향근▶다문화교육연구원장 원진숙▶국제교류센터 소장 김병주▶과학영재교육원장 강완
◆중앙대▶안성부총장 겸 안성캠퍼스 발전기획단장 김준교▶창의ICT공과대학장 한상용