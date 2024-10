[중앙 미디어 콘퍼런스] 미 공화당 경선 CNN 사상 최다 시청…“비결은 모바일 등 디지털 플랫폼 활용”

지난 16일(현지시간) 무려 2290만 명이 CNN을 통해 미 대선 공화당 경선 토론회를 시청하며, CNN 사상 최고 시청자수를 기록했다. 21일 중앙미디어 콘퍼런스에서 토니 매덕스 CNN인터내셔널 총괄부사장은 모바일·인터넷 같은 디지털 플랫폼의 활용이 그 비결이었다고 밝혔다. 전체 시청자의 약 63%에 해당하는 1450만 명이 텔레비전을 켜는 대신 실시간 스트리밍으로 토론회를 봤다는 것이다.

토니 매덕스 CNN 총괄부사장 “63%가 TV 아닌 스트리밍 시청”