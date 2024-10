와우와우와우 전진, 마성의 신곡 선보여...‘루낑앳 루낑앳~’

인기가요 전진 [사진 SBS ‘인기가요’ 캡처]

와우와우와우 전진

‘인기가요’ 전진, 계속 맴도는 ‘루낑엣쥬’… 중독성 강한 가사에 멋진 퍼포먼스까지

전진이 '인기가요'에서 중독성 넘치는 카리스마를 뽐냈다.

13일 오후 방송한 SBS '인기가요'에서는 전진이 출연해 타이틀곡 'Wow Wow Wow(와우 와우 와우)'를 열창했다.

이날 전진은 슈트를 입고 '인기가요' 무대에 올라 댄디한 남성미를 과시했다. 특히 전진은 "Lookin' at, Lookin' at, Looking at you" 등 심플하고 중독적인 가사와 함께 멋진 퍼포먼스를 선보였다.

전진 'Wow Wow Wow'는 듣는 이도 뜨겁게 만드는 강렬한 비트와 무서운 신디사이저, 폭발하는 전진의 무브먼트에 어우러진 얼반 비트의 향연이 돋보이는 곡이다.

한편 '인기가요'에는 소녀시대, 현아, 전진, 레드벨벳, 준호, 몬스타엑스, 세븐틴, 업텐션, 강남, 에이프릴, 빅스타, 소나무, 블레이디, 6 to8, 퍼펄즈 등이 출연했다.

와우와우와우 전진

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr

[사진 SBS ‘인기가요’ 캡처]

와우와우와우 전진