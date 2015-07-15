[인사] 환경부 外

◆환경부<과장급 전보>▶국제협력관실 해외협력담당관 유호▶환경보건정책관실 환경보건정책과장 서흥원▶기후대기정책관실 기후변화대응과장 오일영▶물환경정책국 유역총량과장 조희송▶화학안전산업계지원단 총괄지원팀장 한준욱
◆고용노동부<과장급 전보>▶홍보기획팀장 김범석▶익산지청장 전해선
◆국민안전처<국장급>▶기획조정실 비상안전기획관 이상근<시도 본부장>▶대구시 소방안전본부장 이창섭<과장급 전보>▶유엔재해경감국제전략기구(UN ISDR)동북아지역사무소 파견 김경진▶안전정책실 재난안전산업과장 이명수
◆국가보훈처<국장급 전보>▶보상정책국장 유주봉▶복지증진국장 이성춘▶서울지방보훈청장 이경근▶부산〃 전홍범▶광주〃 이병구
◆금융위원회<부이사관 승진>▶은행과장 이윤수
◆문화재청<과장급 전보>▶국립가야문화재연구소장 박왕희
◆경기도▶용인부시장 조청식▶의회사무처장 박익수▶균형발전기획실장 이강석▶인재개발원장 이희원▶양평부군수 김태정▶오산부시장 유영봉▶일자리정책관 김건▶건설국장 송상열▶가평부군수 한연희
◆한국일보▶미래전략실장(상임고문) 이병언▶논설위원 황상진▶편집국 편집위원 진성훈▶편집국 국차장(뉴스부문 및 디지털뉴스부문 총괄) 이성철▶편집국 뉴스부문 전국부장 한창만
◆KBS<국장급>▶보도본부 보도국 주간(국제) 직대 박영환▶〃 디지털뉴스국장 이재숙▶시청자본부 시청자국장 조한제▶홍보실장 강정기◆부장급▶보도본부 보도국(취재) 사회1부장 이동채▶보도국(국제) 국제부장 한재호▶보도국 경인방송센터장 임장원▶디지털뉴스국 디지털뉴스부장 직대 연규선▶시청자본부 광고국 광고마케팅부장 이상용▶진주방송국장 박상섭▶충주방송국장 조하룡
◆근로복지공단<1급 승진>▶포항지사장 이희대▶제주〃 이청우▶충주〃 안수복▶보령〃 박병일▶대구업무상질병판정위원회 위원장 박순희▶안산병원 행정부원장 송호택▶대구병원 〃 성헌규<1급 전보>▶산업재해보상보험심사위원회 상임위원 김형래▶고객홍보실장 박치홍▶대구북부지사장 이재근▶대구서부〃 윤태식▶수원〃 정창균▶안산〃 김현석▶익산〃 이석렬▶군산〃 김영손
◆한국동서발전<2직급 승진>▶감사실 김용호▶기획전략처 김병조 신용민 김택기▶인재경영처 이상원 김인호▶상생조달처 강석환▶발전처 양영욱 김태원▶건설기술처 도순구▶당진화력본부 제1발전처 남철우▶신당진건설본부 방민태 김영진 이정우▶울산화력본부 미래사업팀 김병철▶〃 복합1발 조수현▶호남화력본부 발전운영실 박정환▶동해바이오화력 〃 김응룡<보직이동>▶건설기술처장 박상준▶신당진건설본부 건설처장 이승현▶발전처 전원개발센터장 이영찬▶당진화력본부 제2발전처장 조동학▶동해바이오화력본부장 박윤옥▶동해바이오화력본부 발전운영실장 김정재▶일산화력본부 〃 손영직
◆한국가스공사<2급 전보>▶비서실장 장춘규▶인사팀장 김천수▶인재육성팀장 김기표▶도입운영팀장 김치만▶도입지원팀장 정은경▶E&P지원팀장 임봉수
◆국립현대미술관<과장급 전보>▶기획운영단 교육문화과장 강수정
◆수협중앙회<지도경제사업부문>◆전보<부장급>▶기획부장 이중찬▶총무부장 한명섭▶유통영업부장 박영석▶조합자금부장 박현호▶경제기획부장 김시종▶가공물류부장 박종근▶준법감사인(준법감시실장) 남상종▶사업구조개편단장 허영훈▶조합감사실장 김부곤▶연수원장 김기성<팀장급>▶회원지원팀장 김현수▶전략기획팀장 계현철▶여신제도팀장 김용관▶보험심사팀장 송병철▶경남지역본부 공제보험사업단장 박순철▶전남지역본부 〃 이준서▶리스크관리팀장 오승택▶행정팀장 정성구▶홍보팀장 전대지▶감사2팀장 박웅▶보험상품팀장 조두영▶운용기획팀장 정종춘▶법제개선팀장 이상길<지사무소장>▶구리공판장장 김삼식▶강서〃 이성희▶인천가공물류센터장 장기태▶천안물류〃 김병철▶경남지역본부장 김명철▶제주공제보험지부장 강필오▶동해자재사업소장 최민성◆보직부여 <팀장급>▶계리유지팀장 최호준▶기업금융팀장 송효진▶군급식사업단장 최종덕▶홈쇼핑팀장 이정현◆교육 <부장급>▶금융연수원 민봉식<팀장급>▶금융연수원 김성훈