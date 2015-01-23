[인사] 방송통신위원회 外

◆방송통신위원회<국장급 고용휴직>▶숙명여대 아태여성정보통신원 김영관<4급 파견>▶국무조정실 이동석
◆기상청<4급 과장급 전보>▶창조행정담당관 손승희▶연구개발〃 전영신▶예보정책과장 나득균▶관측정책〃 김남욱▶기후예측〃 김현경▶슈퍼컴퓨터운영〃 김태희▶지진화산정책〃 유용규▶인력개발〃 인희진▶총괄예보관 김영화▶방재기상팀장 정현숙▶기상기술융합〃 오미림▶국립기상과학원 연구기획운영과장 박철홍▶〃 기후연구〃 조천호▶〃 지구환경시스템연구〃 이종호▶〃 황사연구〃 류상범▶〃 응용기상연구〃 김백조▶〃 수치모델개발〃 김동준▶〃 수치자료응용〃 주상원▶〃 관측예보연구〃 임은하▶〃 지진화산연구팀장 이덕기▶〃 재해기상연구센터장 최병철▶수도권기상청 관측예보과장 하창환▶〃 기후〃 박종서▶부산지방기상청 기후과장 조진현▶제주〃 〃 최재천▶항공기상청 정보기술과장 홍성대▶창원기상대장 김성헌▶전주〃 심재면▶청주〃 김용상▶춘천〃 김규일<4급 승진>▶총괄예보관 최주권▶안동기상대장 박광호▶국제협력담당관실 김정선▶예보정책과 권영근▶관측정책과 박균명▶지진화산감시과 박종찬
◆기술보증기금▶상임이사 강낙규
◆한국표준과학연구원▶온도센터장 권수용