Be a Party Planner

12월을 어떻게 놀아야 더 신날지 고민하는 당신에게! 놀기 좋아하는 에디터가 무드의 파티 레서피를 제안합니다. 믿고 따라오신다면, 확실히 재미있을 거예요.

Party Plan D

슈퍼 턴업, 디제잉 파티

놀아본 사람과 놀 줄 아는 사람끼리 제대로 된 파티를 열고 싶다면? 마음 맞는 크루들 다 같이 모여 푸쳐핸썹! by 에디터 유정수

Place

오늘 밤 불태울 힙 플레이스

디제잉 장비가 풀 세팅 되어 있으니 필과 소울, 체력만 장전해 오시면 됩니다.

1 비하이브

브랜드 론칭 파티, 쇼케이스 등 각종 파티가 열린다. 테이블, 의자 등 기구를 파티 콘셉트에 맞게 배치해준다. 오후 6시부터 11시까지 일~수요일 1백20만원, 목~토요일 1백40만원, artbehive.com

2 아비스트 라운지

도산공원에 자리한 클럽 라운지. 1층은 테이블, 바, DJ 부스, 2층은 소규모 라운지로 운영 중이다. 오후 6시부터 일~목요일 60만원, 금~토요일 70만원(4시간 기준), avistlounge.co.kr

3 이스케이프

합리적인 가격에 대관할 수 있는 곳. 스크린, 빔 프로젝터, DJ 장비 등 음향 영상 장비를 무료로 사용할 수 있는 것이 장점이다. 평일 50만원, 공휴일 70만원, clubescape.co.kr

Drink

믹스매치 믹싱주

오늘 밤 하얗게 새도록, 특별한 칵테일 제조 레서피를 알려드릴게요.

1 바카디 쿠바리브레

소주잔 1잔 분량의 바카디 골드 럼과 콜라를 섞으면 쿠바의 소울이 담긴 칵테일이 탄생한다. 바카디 골드 럼 3만2천5백원, 콜라 1천6백원

2 봄베이 사파이어 진앤주스

자몽 주스에 소주 1잔 양의 봄베이 사파이어를 넣고 고루 섞으면 상큼이 완성! 봄베이 사파이어 진 1만8천2백원, 비타몽트 자몽 4천9백원

EDITOR'S PICK

3 그레이 구스 르 피즈

할리우드 스타들이 택한 파티 칵테일! 그레이 구스와 생 제르멩을 소주잔 1잔 양만큼 넣고 셰이킹한 후 소다수를 넣으면 된다. 그레이 구스 8만원, 씨그램 1천3백원

Food

베짱이를 위한 맞춤 파티 푸드

손 하나 움직이지 않고 디저트부터 메인 요리까지, 완벽하게 대령하옵니다.

1 달콤이네 수제 도시락

말로만 듣던 연예인 조공용 도시락을 파티장에서 맛볼 수 있다. 도시락으로 즐기는 진수성찬이다. 최소 20만원부터 주문 가능. blog.naver.com/sst07

2 어바웃 런치

섬세한 패키지부터 정성 어린 음식 맛까지, 감동이 ‘따따블’이다. 케이터링, 수제 도시락을 소규모로 판매한다. 최소 30만원부터 주문 가능. about-lunch.com

EDITOR'S PICK

3 피에스타 케이터링

일정과 콘셉트를 알려주면 메뉴 설계부터 파티 당일 세팅까지 완벽하게 책임진다. 눈길을 사로잡는 메뉴만큼 음식 맛도 최고다. 최소 40만원부터 주문 가능. forgetmenot.co.kr

Music

댄스 유발 송 BGM 3

좌우로 흔들고 위아래로 솟게 하는 일렉트로닉 댄스 뮤직들의 향연.

1 박재범의 ‘I like 2 Party’

‘오늘 밤 미친 듯이 춤을 춰, 마지막 날인 것처럼 즐겨’ 몸치도 움직이게 하는 멜로디와 가사.

2 크리스 브라운의 ‘Yeah 3x’

쿵쾅쿵쾅 파티의 서막을 알리는 전주만 들어도 몸이 들썩들썩! 자동으로 손이 올라간다.

3 다프트 펑크의 ‘Harder, Better, Faster, Stronger’

더 열심히, 더 신나게 놀라고 채찍질하는 듯한 일렉트로닉 사운드.

밤새도록 미치‘GO’ 파티

I AM 낮에는 ‘열근’하는 직딩, 밤에는 필 충만한 ‘DJ eeek’로 변신하는 낮과 밤이 다른 여자. 패션 홍보대행사 APR 에이전시의 쿨걸 김은경.

WE ARE ‘DJ eeek’가 디제잉 부스에 서는 날이면 출동한다. 패션 필드에서 비주얼 되고, 화끈하고, 잘 노는 이들로 모인 우리는 ‘이크 피플’!

CONCEPT 묻지도 따지지도 마세요. 미친 듯 마시고 신들린 듯 즐기기.

DRESS CODE 센 언니, 오빠의 상징인 블랙과 레더 아이템. Place 분위기 좋고 물 좋은 이태원 라운지 클럽 풀문.

FOOD 복잡하고 귀찮은 건 딱 질색! 육하원칙에 기반해 ‘불타는 금요일 오후 8시, 클럽, 마음은 언제나 20대, 남녀 8명, 디제잉 파티’라는 다섯 개의 키워드로 피에스타 케이터링에 출장 의뢰서를 요청했다. 준비해온 재료로 현장에서 뚝딱뚝딱 하더니 완성된 케이터링은 감동 그 자체! 인스타그램에 올리니 반응이 끝내준다.

DRINK 주류의 종류와 수량은 다다익선! 오늘같이 특별한 날을 위해 리미티드 에디션 주류들로 준비해봤다. 할리우드 스타들이 즐겨 마신다는 그레이 구스 르 피즈를 시연했더니, 어라! 반응 좋은데?

HOW TO TIP

1 파티장을 찾는 데 발품 팔 시간이 없다면 핫한 파티 플레이스를 일목요연하게 정리해둔 공간상회(spacestore.co.kr)를 찾을 것. 조건별로 검색해 맞춤형 공간을 주선해준다.

2 빔 프로젝트를 이용해 공간의 빈 벽에 멋진 영상을 틀어보자. 꽤 근사한 파티 분위기를 만들 수 있다. 오늘 파티에서는 TO21 콤즈 스마트빔 큐브(to21comms.com)를 이용했다.

3 잠시 쉬어 가는 타임을 위해 오락기를 준비해보면 어떨까. 혼자보단 다같이 즐길 수 있도록, 스마트 기기와 호환해 이용할 수 있는 오락기를 추천한다.

기획=유정수 쎄씨 기자, 사진=김정선, 김병찬