'K팝스타4' 케이티 김 '충격적인 실력'…도입부만을 듣고 "와우"

`케이티 김` [사진 SBS `K팝스타4` 캡처]

'K팝스타4'에 출연한 케이티 김(22)이 엉뚱매력에 이은 뛰어난 가창력을 선보여 화제다.

케이티 김은 14일 오후 방송된 SBS 오디션 프로그램 '일요일이 좋다 - K팝스타4' 랭킹 오디션에 참가해 박윤하, 박혜수, 정승환, 에린 미란다, 황윤주, 남소현과 함께 감성보컬조에서 우열을 가릴 수 없을 정도의 치열한 무대를 펼쳤다.

케이티 김은 뉴저지에서 온 22세로 등장은 화기애애한 분위기를 자아냈다. 어눌하면서도 느릿느릿한 말투는 귀여운 느낌을 안겼고 심사위원 앞에서도 떨지 않는 듯한 담담한 모습에 웃음도 나왔다. 특히 케이티 김은 다른 참가자에게도 "충격적인 실력"이란 말을 들을만큼 강력한 경쟁자로 여겨졌다.

이날 무대에서도 케이티 김은 첫 소절부터 무대를 압도하는 강력한 소울을 풍겨내 감탄을 자아냈다. 'Killing Me Softly With His Song' 도입부만을 듣고 양현석은 "와우!"라고 소리쳤고, 박진영은 "끝났잖아"라며 단번에 만족하는 모습을 보였다.

유희열은 "지금 당신이 뭘 했는지 모르지 않나"라며 놀라워했다. 이어 "가수로 데뷔해 노래를 한다면 TV 채널을 못 돌릴 것 같다. 내가 이 곡을 프로듀싱했다면 어떤 부분도 건들지 말라고 했을 것"이라며 "날 것 그대로의 소울"이라고 극찬했다.

양현석 역시 "역시 최고다"며 "휴대폰에 넣어 (노래를)듣고 싶다"라고 칭찬을 아끼지 않았다. 이날 방송에서 케이티 김은 박윤하와 함께 감성보컬조 1위를 기록하며 가볍게 다음 라운드로 진출했다.

온라인 중앙일보

'케이티 김' [사진 SBS 'K팝스타4' 캡처]