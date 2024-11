린든교육서비스, 미국대학박람회 개최!

미국의 린든교육서비스(Linden Educational Services)가 주관하는 미국대학박람회가 2014년10월13일(월) 서울 중구 롯데호텔에서 개최된다.

1982년에 설립된 린든교육서비스는 미국대학들의 외국인학생 유치 및 등록을 지원하는 교육단체로서 지난 32년 동안 아시아, 인디아, 중동아시아, 터키, 유럽, 남미, 지중해 연안 국가에서 미국대학에 관한 소개 박람회를 250회 이상 주관하였으며 전 세계 학생들이 미국의 다양한 교육과정을 쉽게 찾을 수 있도록 지원을 하고 있다.

이번 박람회에는 University of California, SUNY, Indiana-Purdue University, American University, University of Illinois, University of Pittsburgh등을 포함한 미국 43개 대학의 입학담당자들이 참석하여 미국유학에 관심있는 학생과 부모님들에게 실질적인 입학상담의 기회를 제공한다.

문의: 한미교육위원단02-3275-4011

