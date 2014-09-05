[인사] 문정희 한국시인협회 신임 회장 外

문정희 한국시인협회 신임 회장
한국시인협회 평의원회의가 문정희(67·사진) 시인을 제40대 한국시인협회 회장으로 4일 인준했다. 문 시인은 지난 7월 세상을 떠난 제39대 김종철 회장의 뒤를 이어 2016년 3월까지 회장직을 수행한다.
◆교육부＜부이사관 승진＞▶기획담당관 김태형▶유아교육정책과장 박주용▶학생복지정책〃 박성수▶장관비서실장 심민철
◆안전행정부＜고위공무원 전보＞▶지방행정정책관 이인재▶지역발전〃 허언욱▶광주정부통합전산센터장 장영환▶중앙공무원교육원 연구개발〃 김송일▶부마민주항쟁보상지원단장 김재균▶과거사관련업무〃 이상길
◆농림축산식품부＜과장급 전보＞▶농업정책국 농업정책과장 정현출▶〃 농업금융정책〃 박순연▶〃 식량정책관실 식량산업과장 전한영▶〃 재해보험팀장 배상두▶식품산업정책실 국가식품클러스터추진팀장 임영조▶〃 소비과학정책관실 과학기술정책과장 김원일▶국립농산물품질관리원 소비안전〃 이재훤＜과장급 승진＞▶국립농산물품질관리원 기획조정과장 이장의▶국립종자원 박홍식
◆부산시▶유시티정보담당관 홍경희▶신성장산업담당관 김택준▶국제협력과장 최기원▶산업통상부 파견 김기환
◆대구시＜과장급 승진＞▶원스톱기업지원관 남희철▶규제개혁추진단장 진광식▶도시재생〃 박춘욱▶섬유패션과장 김규환▶첨단의료복합단지지원〃 김태운▶시민소통〃 김석동▶자원순환〃 김현서▶도시철도건설본부 건설부장 전배운▶상수도사업본부 생산수질〃 윤종한▶〃 급수〃 김광열▶〃 시설관리소장 손해진▶〃 수질연구〃 김영철▶수목원관리사무〃 남정문▶안전행정부 파견 서경현▶대구경북첨단의료산업진흥재단 〃 심재균▶신용보증재단 〃 정경영▶대구경북경제자유구역청 〃 장상수＜과장급 직대＞▶언론담당관 김진상▶의회사무처 홍보담당관 서오섭▶사회적경제과장 양광석▶환경정책〃 김재동▶장애인복지〃 윤정희▶어르신복지〃 김학순▶토지정보〃 김창섭▶민생사법경찰단장 김중하▶농수산물도매시장 관리사무소장 박주국▶환경자원사업〃 김영기▶서울본부장 남태완▶대구테크노파크 파견 정덕수＜과장급 전보＞▶교육청소년정책관 이승대▶여성가족정책관 이순자▶창조프로젝트팀장 한만수▶세계물포럼총괄〃 안중곤▶의료산업과장 김형일▶의료관광〃 오준혁▶자치행정〃 이헌달▶인사〃 최희송▶문화예술정책〃 권성도▶체육진흥〃 이도현▶택시운영〃 김병곤▶건설산업〃 이응규▶총무〃 김헌식▶보건건강〃 한상우▶식품관리〃 백윤자▶도시디자인〃 배헌식▶건축주택〃 김광철▶공무원교육원장 김주한▶체육시설관리사무소장 김지채▶팔공산자연공원〃 강진삼▶건설본부 건축기전부장 윤용섭▶야구장건립추진단장 박영홍▶동부여성문화회관장 권준하▶인사과 김경선 강상국＜과장급 전입＞▶행복민원과장 이영옥▶문화콘텐츠〃 김성원＜과장급 전출＞▶동구 박종명▶북구 박동규▶수성구 고재천＜과장급 파견＞▶대구경북경제자유구역청 김인연▶대구오페라재단 서덕찬
◆고려대＜세종캠퍼스＞▶과학기술대학장 권광호
◆숙명여대▶대학원장 김부용▶특수대학원장 최병철▶문과대학장 정병삼▶이과〃 천충일▶생활과학〃 박미석▶사회과학〃 정만수▶법과〃 박승호▶경상〃 신도철▶음악〃 손정애▶약학〃 오승열▶미술〃 강병길▶산학협력단장 겸 연구처장 이의용▶학생처장 김윤희▶사무〃 이숙희▶기획〃 손병규▶대외협력〃 최동주▶취업경력개발원장 유종숙▶한국문화교류〃 문시연▶연구지원센터장 이영민▶아시아여성연구소장 문지영
◆건국대병원▶산부인과 의무장 황한성▶정형외과 〃 오경수
◆한겨레신문사▶디지털미디어국 정보기술부장 정상택