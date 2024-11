'히든싱어3' 이승기, 이선희 듣기평가 듣고 충격

이승기를 충격에 빠뜨린 JTBC '히든싱어3' 이선희 듣기 평가 두 번째 영상이 공개됐다.

JTBC '히든싱어3' 제작진은 홈페이지(http://home.jtbc.joins.com/Preview/PreviewView.aspx?epis_id=EP10021193)와 네이버 TVCAST(http://tvcast.naver.com/v/193252)를 통해 이선희의 수제자인 이승기가 진짜 이선희의 목소리를 찾는 과정을 담은 티저 영상을 공개했다.

이승기는 '듣기 평가' 전에는 "(이선희 선생님) 목 푸는 목소리, 방송 때 목소리를 다 들어봤기 때문에 왠만해서는 찾지 않을까"라며 자신감을 드러냈다. 하지만 'J에게'를 여섯 명이 부른 '이선희 듣기 평가' 영상을 들으면서 점점 충격에 빠져 당황스러움을 감추지 못했다.

'이선희 듣기 평가' 영상을 전부 들은 이승기는 "이거 혹시 제 몰카(몰래 카메라) 아니죠?"라며, "이건 그냥 한 사람이고 다른 날 녹음한 것 같다. 한번만 더 들려달라"고 제작진에게 부탁하는 모습까지 그려져 웃음과 호기심을 자아내고 있다.

16일(토) 밤 11시에 방송되는 JTBC '히든싱어3'에서는 이선희가 가요계 후배이자 '히든싱어' 출연 선배인 임창정, 백지영, 김경호와 함께 합동 공연과 대담을 나누는 내용이 공개된다.

JTBC '히든싱어3' 이선희 스페셜편은 8월 16일(토) 밤 11시에 방송된다. '히든싱어3'는 네이버 TVCAST http://tvcast.naver.com/hiddensinger3)를 통해서 다시 볼 수 있다.

온라인 중앙일보·JTBC 방송팀

