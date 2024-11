스페인 발렌시아에서 7일(현지시간) 반(反)군주제 행진이 열렸다. 벌거벗은 참가자들이 자전거를 끌고 거리로 나왔다. 한 남성이 '스페인 독재자 프랑코부터 펠리페 왕세자까지, 다를 게 없다(From Franco to Felipe, more of the same)'고 적힌 팻말을 들고 있다. 소년과 노인이 펠리페 스페인 왕세자의 초상화를 거꾸로 든 채 걷고 있다. 한편에서는 카탈루냐 자치치방정부 깃발이 펄럭이고 있다. 카탈루냐 일부 주민들은 스페인으로부터 분리 독립을 주장해왔다.

지난 2일 후안 카를로스 국왕의 공식 퇴위 선언 이후 스페인 전역에서 군주제 폐지를 주장하는 시위 물결이 이어지고 있다. 반(反)군주제 시위대는 불안정한 경제를 뒤로 한 채 호사를 누리는 왕실을 비난하고 있다. [로이터=뉴스1]