[인사] 해양수산부 外

◆해양수산부<부이사관 승진>▶해양수산인재개발원장 설인철
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶수출입과장 김남규▶투자유치과장 고승진▶산업기술개발과장 천영길
◆특허청<부이사관 전보>▶특허심판원 심판관 권오희<서기관>▶심사품질담당관실 최병록▶산업재산보호협력국 산업재산보호지원과 최철승▶정보고객지원국 출원과 노형식▶상표디자인심사국 서비스표심사과 판현기▶〃복합디자인심사팀 곽선미▶특허심판원 권오석<기술서기관>▶산업재산정책국 산업재산진흥과 김준경▶산업재산보호협력국 다자기구팀 백재홍▶특허심사기획국 에너지심사과 이귀남▶〃정보기술융합심사과 강민정▶〃계측분석심사팀 김성길▶특허심사2국 컴퓨터시스템심사과 김곤희
◆관세청<과장급 전보>▶국방대학교 파견 김영균▶통일교육원 파견 양승권
◆농촌진흥청<과장급 승진>▶국외농업기술과장 조양희▶잠사양봉소재과장 김종길▶유전체과장 손성한▶간척지농업과장 이건휘▶도시농업연구팀장 박동금▶버섯과장 공원식▶동물바이오공학과장 박응우▶난지축산시험장장 박남건<과장급 전보>▶대변인 정준용▶국립식량과학원 기획조정과장 이경보▶국방대학교 파견 김상남▶통일교육원 파견 김욱한
◆산림청<전보>▶산림휴양치유과장 임상섭▶산림교육문화과장 강혜영▶산림복지시설사업단 기획과장 김영철▶〃시설과장 황효태▶산림교육원 재해방지교육과장 박위자
◆충남대▶학생처장·여대생커리어개발센터장·인권센터장 손종학▶입학본부장 구승모
◆한국방송통신대▶대전·충남지역대학장 박태상
◆한국도로공사<실처장급 승진>▶정보처장 장형팔▶총무처장 엄창용▶교통처장 이춘주▶구조물처장 문명국▶시설처장 손창진▶설계처장 설운호▶기술심사처장 권오철▶ICT센터장 채철표▶전남본부장 이명훈▶경남본부장 현병업▶교육파견 박문규 김진광 이이환<실처장급 전보>▶미래전략처장 황광철▶재무처장 이상준▶도로처장 김수철▶건설처장 신재상▶환경품질처장 최윤택▶도로사업처장 홍두표▶홍보실장 변상훈▶감사실장 김정근▶도로교통연구원장 정진민▶인력개발원장 박상활▶통행료통합정산센터장 고채석▶경기본부장 최광호▶충청본부장 김경일▶전북본부장 박명득▶경북본부장 김광수
◆대한지적공사<임원>▶감사 김문범<실·단장>▶LX비상대책단장 손승국▶경영지원실장 최규성▶지적재조사추진단장 박상갑▶인사부 김기승▶공간정보연구원 기술연구실장 차득기
◆한국사회적기업진흥원▶기획홍보본부장 최혁진▶사업운영본부장 이대영▶기반조성본부장 김종각