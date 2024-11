리우데자네이루와 상파울로 등 브라질 주요 도시에서 25일(현지시간) 2014 브라질 월드컵 개최 반대 시위가 열렸다. 시위대가 '더 좋은 세상을 위해! FIFA 아웃, 세상을 바꾸자(For a better world! Get out FIFA, Change the World)', '월드컵에 오지 마라(Don't Come to the World Cup)' 등 다양한 문구가 적힌 팻말을 들고 있다. 시위대가 건물 유리를 부수고 경찰 차에 올라타는 등 과격한 행위를 보이고 있다. 상파울로에선 불에 타고 있는 바리케이드를 지나던 차에 불이 붙어 시민들이 급히 대피하기도 했다. 이들은 민생 안정에는 눈 돌린 채 월드컵 개최에만 신경을 쓰는 정부를 비판하고 있다. [AP=뉴시스, 로이터=뉴스1]