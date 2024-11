배두나 짐 스터게스, 커플 사진 포착 ‘이래도 안 사귄다고?’

배우 배두나와 할리우드 스타 짐 스터게스의 열애설이 또다시 불거졌다.

22일 짐 스터게스의 지인은 ‘가장 멋있고 똑똑한 배우 중 한명인 짐 스터게스와 그의 사랑스러운 여자친구 배두나를 만났다(One of the nicest, most genuine actors I’ve ever met, Mr Jim Sturgess, and his lovely girlfriend Doona Bae). 이들을 그리워 할 것이다(Seriously gonna miss this guy). 멋진 사람들(Wonderful people)‘이란 글을 올렸다.

이와 함께 배두나ㆍ짐 스터게스와 함께 찍은 사진을 첨부했다. 지인을 사이에 두고 다정한 표정과 포즈를 취한 배두나와 짐 스터게스의 모습은 다정함 그 자체다.

영화 ’클라우드 아틀라스‘를 통해 호흡을 맞춘 두 사람은 지난해 12월 불거진 열애설을 부인했다. 지난 2월 해외 연예 매체에서 팔짱을 낀 채 데이트를 즐기는 모습을 찍어 공개했지만 “동료일 뿐”이라며 펄쩍 뛰었다.

한제희 기자