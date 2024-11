불꽃같은 27년 삶, 지미 헨드릭스 여기 잠들다

음악체험 박물관 EMP의 내부. 이곳에는 지미 헨드릭스가 공연 중 부순 기타, 코베인이 그린 공연 포스터 등 록 스타들이 남긴 희귀한 물품들이 소장돼 있다. [사진 조현진]

1960년대 들어 미국 서부 캘리포니아주 샌프란시스코시는 사이키델릭(Psychedelic)록의 중심지로 떠오른다. 워싱턴주 시애틀시 출신의 지미 헨드릭스(Jimi Hendrix)는 기타 교과서를, 아니 어쩌면 로큰롤 교과서를 새로 쓰기 시작한다. 샌프란시스코와 시애틀은 지난 회에 소개한 로스앤젤레스와 함께 미 서부 지역의 로큰롤 3대 축을 형성하며 로큰롤의 견인차이자 방향타 역할을 해 왔다.

사이키델릭록과 몬터레이 팝 페스티벌

제2차 세계대전 이후 문학계에서는 기존 질서에서 이탈하려는 움직임이 일어났다. 이들은 비트 제너레이션(Beat Generation)으로 불리며 50년대 이후 샌프란시스코를 거점으로 활동하게 된다. 기존의 가치관이나 제도와는 확실하게 구별되며 자유스러운 분위기를 표현한 이들은 문학뿐만 아니라 문화 전반에 걸쳐 큰 영향을 미치게 된다. 더 비틀스(The Beatles)의 전신이 한때 ‘Silver Beetles’였으나 후에 ‘Beetles’가 아닌 ‘Beatles’로 개명된 것도 ‘Beat Generation’의 철자법 영향 때문이라는 주장도 나올 정도다.

비트 제너레이션과 함께 샌프란시스코에는 보헤미안풍의 예술가들이 모여들었고 이들의 자유로운 사고방식은 히피(Hippie) 문화로 전개된다. 이 시기 선보인 사이키델릭록은 히피 문화와 함께 호흡하게 되는데 귀에 꽃을 꽂는 플라워 무브먼트(Flower Movement)와 여기서 발전한 섬머 오브 러브(Summer of Love) 운동을 통해 반전과 평화의 메시지를 전파하는 운동도 본격화된다.

1997년 고향 시애틀에 세워진 지미 헨드릭스 동상.

사이키델릭록은 환각상태의 몽환적인 분위기를 묘사하고 즉흥 연주를 가미하면서 곡 길이가 기존 3분대에서 30분대까지 늘어난다. 공연에서는 현란한 조명과 색채가 강조되고, 관객은 단순한 공연 관람자에서 적극적인 공연 참가자가 된다. 음악 저널리즘과 전문 공연 기획사, 언더그라운드 FM 방송 등도 이 시기 샌프란시스코에서 태동한다. 이 중심에 헤이트 애시버리(Haight Ashbury) 도로가 있고 그레이트풀 데드(Grateful Dead), 제퍼슨 에어플레인(Jefferson Airplane), 재니스 조플린(Janis Joplin)이 선두주자 역할을 한다.

공연기획자 루 알더(Lou Alder)와 록밴드 마마스 앤드 파파스(The Mamas & the Papas) 출신의 존 필립스(John Phillips)가 기획해 1967년 6월 16~18일 몬터레이 팝 페스티벌(Monterey Pop Festival)이 개최되면서 사이키델릭록의 위상은 최고조에 이른다. 몬터레이는 영국의 더 후(The Who)가 미국에 처음 소개되고 당시까지 미국에서 무명이었던 지미 헨드릭스가 전국구 스타로 발돋움하게 된 계기였다. 철저한 기획으로 대규모 관객이 몰려든 첫 록페스티벌이였다는 점에서도 몬터레이의 의미를 찾을 수 있다. 샌프란시스코에는 체계적으로 준비된 로큰롤 관련 기념관이나 박물관이 없다는 점이 아쉽기는 하지만, 역사의 기록보다는 순간의 감각을 중시한 것이 어쩌면 히피문화나 사이키델릭록의 매력인지도 모른다.

엘리엣 만 위에 지어진 에지워터 호텔. 과거엔 객실에서 낚시를 허용했다.

그런지 록, 너바나와 커트 코베인

91년 로큰롤 역사에 큰 획을 긋는 기념비적인 앨범 두 장이 한 달 간격을 두고 각각 발매된다. 8월에 발표된 펄 잼(Pearl Jam)의 ‘텐(Ten)’과 9월에 발표된 너바나(Nirvana)의 ‘네버마인드(Nevermind)’로 두 밴드 모두 시애틀 출신이다. 이 두 음반이 발매된 이후 그런지(grunge) 록은 대중적인 호응을 얻고 상업적인 성공을 걷게 되면서 이후 로큰롤 신(scene)은 시애틀이 지배하게 된다. 로큰롤 세계에서 시애틀의 영향력은 저항할 수 없는 쓰나미급이었고 그런지 록과 시애틀 사운드(Seattle Sound)는 동의어로 간주되기 시작했다.

그런지 록이 절정에 달하던 94년 너바나의 보컬이자 그런지 록의 핵심이었던 커트 코베인(Kurt Cobain)의 사망 소식이 전해진다. 80년 비틀스 출신의 존 레넌 암살 이후 로큰롤 최대의 충격으로 받아들여졌다. 코베인의 시신은 그가 살던 시애틀 워싱턴 호수변의 주택에 한 엔지니어가 4월 8일 정비차 방문했다가 우연히 발견했다. 조사 당국은 코베인이 4월 5일 자살한 것으로 결론 내렸지만 타살론은 아직도 제기되고 있다. 코베인은 이 주택의 뒤편에 위치한 차고 건물 안에서 자신에게 방아쇠를 당겼는데, 이 건물은 이제 헐렸고 지금은 저택동만 남아 있다. 코베인의 당시 아내이자 로커인 코트니 러브(Courtney Love)가 코베인 사망 후 몰려오는 팬들의 발길을 돌려보기 위해 건물을 헐었다고는 하지만 팬들의 발길은 좀처럼 끊길 기미를 보이지 않는다. 현장을 찾는 팬들은 코베인이 아직 살아 있다는 황당한 추측부터 바로 옆집이 시애틀에 기반을 둔 커피 전문체인 스타벅스의 하워드 슐츠(Howard Schultz) 회장이 살던 집이라는 그럴듯한 얘기까지 서로 교환한다. 코트니가 이 주택을 처분하고 더 이상 살지 않는다는 얘기만은 확실한 듯하다.

주택 옆에는 아담한 규모의 시 소유 비레타 공원(Viretta Park)이 있다. 미국 제7대 대통령인 앤드루 잭슨(Andrew Jackson)의 친척인 비레타의 이름을 따서 지은 공원이라 하지만 이제는 그보다 전세계 너바나 팬들이 코베인 추모 행사를 개최하는 장소로 더 유명하다. 쓸쓸히 놓인 벤치들에 남겨진 팬들의 낙서가 코베인을 위로해 주는 듯하다. 왠지 코베인이 생존 시 공원 벤치에 홀로 앉아 앞에 펼쳐진 호수를 바라보며 이런저런 생각들을 갖지 않았을까 생각 들게 한다.

지미 헨드릭스 무덤. 세 개의 기둥엔 초상화와 친필 가사가 새겨져 있다.

음악체험박물관 EMP

도심에 위치한 에지워터호텔(The Edgewater Hotel)은 엘리엇 만 위에 지어졌는데 과거에는 객실에서 낚시를 허용했다. 영국 록밴드 레드 제플린(Led Zeppelin)의 69년 ‘상어 에피소드’를 비롯해 시애틀에 공연하러 온 수많은 밴드들이 머물면서 전설적인 에피소드들을 남겼다. 비틀스의 64년 첫 미국 공연 때는 시애틀의 다른 호텔들이 이들을 반기지 않아 이 호텔에 투숙했는데 육로 경비가 삼엄해 팬들이 만(灣)을 헤엄쳐 호텔 진입을 시도하기도 했다. 로큰롤 유산을 기념하기 위해 지금도 비틀스를 기념하는 객실이 있고 로비에 마련된 작은 공간은 호텔 투숙객과 로큰롤 순례자들에게 늘 인기다.

시애틀에서 로큰롤의 정수를 느끼기에 더 없이 좋은 곳으로는 2000년 개관한 음악체험박물관 EMP(Experience Music Project)를 빼놓을 수 없다. 시애틀의 대표 기업인 마이크로소프트의 공동 창업자이자 지미 헨드릭스의 광팬인 폴 앨런(Paul Allen)이 주도해 세운 EMP는 로큰롤 관련 상설전과 기획전을 통해 대중문화를 전파하는 로큰롤 박물관으로 매년 52만여 명이 찾는 이 도시의 새로운 랜드마크로 자리매김했다. 시애틀 소재라 헨드릭스와 너바나, 하트(Heart) 등 이 지역 출신 음악인들의 소장품이 어디보다 풍부하다. 헨드릭스가 공연 중 부순 기타와 너바나의 첫 공연 때 코베인이 손수 그린 공연 홍보 포스터 등 진귀한 물품도 많다. 유명 건축가 프랭크 게리가 설계한 EMP는 일반인이 쉽게 악기 연주를 배울 수 있도록 만든 인터랙티브 악기 체험 공간인 사운드 랩(Sound Lab)이 인기다. 백발의 노인에서부터 취학 전 유소년까지 기타를 잡고 드럼을 치며 즐거워하는 모습을 보면 음악이 선사할 수 있는 긍정의 힘이 절로 느껴진다.

그리고 헨드릭스…

너바나와 그런지 록, 그리고 EMP보다 훨씬 앞서 시애틀 로큰롤의 중심에는 이 도시 출신의 전설적인 기타리스트 지미 헨드릭스가 있다. 비록 그가 유명세를 탄 곳은 미국이 아닌 영국이었고, 헨드릭스도 시애틀보다는 런던을 동경하며 그곳에서 숨졌지만 결국 그도 불꽃같은 27년의 삶을 살다 1970년 자신의 고향으로 돌아와 영원히 묻혔다.

시내에는 그를 기념하기 위한 동상이 97년 세워졌다. 조각이 지미 헨드릭스를 상당히 잘 표현했는데 세워진 위치가 관광 중심지에서는 조금 떨어져 있다. 동상 위치를 옮긴다는 논의가 오랜 기간 동안 있었지만 어디까지나 검토안으로 결정된 사항은 없다. 현재 부지만 확보된 7000여 평 규모의 헨드릭스 공원은 관련 재단이 설립돼 향후 공원 조성방안과 기금 모금 업무를 추진하고 있다.

그래도 시애틀에서 헨드릭스와 관련된 핵심 랜드마크는 역시 매년 1만5000여 명의 팬들과 관광객이 찾아오는 그의 무덤으로 도심에서 남쪽으로 30분 정도 떨어져 있다. 무덤 위로는 화강암 재질의 3개의 벽 기둥이 받쳐주는 돔 모양의 기념물이 세워져 있다. 헨드릭스의 아버지는 헨드릭스가 사망한 직후 재정적으로 힘들어 무덤다운 무덤을 조성하지 못했으나, 90년대 말 상황이 개선되고 가족묘를 크게 만들면서 현재의 무덤과 기념비를 계획하게 됐다고 세상을 뜨기 전에 설명했다. 3개의 벽기둥에는 그의 초상화와 친필 가사가 새겨져 있고 각 벽기둥 밑 부분에 또 다른 친필 가사가 담긴 기념물이 새겨져 있다. 첫 기둥에는 ‘Straight Ahead’와 ‘Voodoo Child(slight return)’이, 두 번째 기둥에는 ‘Message to Love’와 ‘Little Wing’이, 세 번째 기둥에는 ‘The Story of Life’와 ‘Angel’의 가사가 각각 적혀 있다. 벽기둥에 새겨진 ‘삶의 이야기는 눈 깜빡거리는 시간보다 빨리 지나간다’와 같은 가사를 접하며 헨드릭스의 뜨겁고 현란했던 연주를 떠올리는 경험은 신비함에 가깝다. 초상화에는 여성 팬들이 입을 맞춘 루즈 자국이 곳곳에 선명하게 남아 있는데 아마도 ‘하늘에 입을 맞추는 기분’(Kiss the sky: 핸드릭스 곡 ?Purple Haze? 가사 중에서)이지 않았을까 싶다. 묘지를 뒤로하고 시애틀 시내로 돌아가는 차 안에서도 그의 비석에 대문자로 새겨진 짧은 문구 하나가 계속해서 머릿속을 떠나지 못한다. FOREVER IN OUR HEARTS, JIMI HENDRIX.



조현진 YTN 기자?아리랑TV 보도팀장을 거쳐 청와대에서 제2부속실장을 역임하며 해외홍보 업무를 담당했다. 1999~2002년 미국의 음악전문지 빌보드 한국특파원을 역임하며 K팝을 처음 해외에 알렸다. 아시아 소사이어티 한국지부 이사.

샌프란시스코=조현진 칼럼니스트 gooddreams@hanmail.net

중앙일보·중앙 선데이