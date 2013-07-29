[인사] 전남도 外

◆전남도＜서기관(연구관 포함) 직위승진＞▶일자리창출과장 직무대리 나정수▶스포츠산업과장 〃 김경호▶농업정책과장 〃 조용익▶농업기술원 융합농업담당관 〃 노관구▶공무원교육원 교수부장 〃 고병주▶남해안선벨트지원관 〃 장경문▶전남장애인체육회 파견 박상석▶전남신용보증재단 〃 정현주▶전남인재육성재단 〃 한동희▶전남개발공사 〃 김진하▶전남테크노파크 〃 장영식▶전남교통연구원 〃 범진선▶해양수산과학원 수산기술연구부장 직대 장용칠▶〃 해양자원연구부장 〃 송원석▶방재과장 〃 최봉현▶전남개발공사 파견 고덕일▶농업기술원 친환경연구소장 김현우<서기관 직급승진>▶예산담당관 노래영▶세정담당관 배유례▶국제협력과장 유현호▶관광정책과장 김명원▶노인장애인과장 임현식▶해양항만과장 이순만▶의회사무처 조종현 조재윤 심남식▶안전행정부 인사교류 김영권▶나주시 전출 김정선▶축산정책과장 권두석▶은퇴도시담당관 홍삼수▶환경산업진흥원 파견 안병옥▶토지관리과장 박종석▶농업기술원 곤충잠업연구소장 최향철▶목포시 전출 최영학＜서기관 전보＞▶창조과학과장 장헌범▶안전총괄과장 최성진▶서울투자유치사무소장 김금용▶인력관리과 윤순선▶보건한방과장 장문성▶식품안전과장 이해구▶식품유통과장 서은수
◆제주도▶기획관리실장 오홍식▶문화관광스포츠국장 강승수▶보건복지여성국장 이명도▶도시디자인본부장 현병휴▶세계환경수도추진본부장 현을생▶전국체전기획단장 이중환▶제주시 부시장 정태근▶농업기술원 연구개발국장 김봉찬▶신공항건설추진단장 이용철▶골목상권살리기단장 양경호▶제주도관광공사 파견 홍봉기▶정책기획관 조상범▶안전총괄기획관 김남근▶제주테크노파크 파견 오정숙▶제주발전연구원 파견 오태문▶국회사무처 파견 고경실▶기획재정부 파견 강성후▶예산담당관 강왕진▶세정관 오성택▶국제자유도시과장 김정학▶스포츠산업과장 김병찬▶노인장애인복지과장 김현민▶보건위생과장 강동호▶환경관리과장 현수송▶미래전략산업과장 현근협▶기업지원과장 박용모▶식품산업과장 강인성▶감사위원회 조사과장 현철영▶도의회 사무처 홍성익▶농업기술원 농산물원종장장 송승운▶인재개발원 평생교육과장 김우길▶수자원본부 수자원경영부장 고상호▶수자원본부 수자원경영부장 직무대리 임희철▶문화예술진흥원장 이행수▶민속자연사박물관장 윤엄석▶서울본부장 박홍배▶돌문화공원관리소장 이병철▶감귤출하연합회 파견 고경윤▶제주도개발공사 파견 허법률
◆서울대▶농업생명과학대학장 이학래▶약학대학장 이봉진▶환경안전원장 이미옥
◆국립산림과학원▶산림정책연구부장 주린원
◆한국토지주택공사▶기획재무본부장 겸 부사장 정인억▶주거복지본부장 이상후▶도시환경본부장 이호원▶공공주택본부장 유병열▶국책사업본부장 이현주▶경영지원부문장 현도관▶기술지원부문장 반한용