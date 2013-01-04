[인사] 공정거래위원회 대변인 김준범 外

◆공정거래위원회[국장급 전보]▶대변인 김준범▶시장구조개선정책관 김성하▶시장감시국장 김재중▶공정거래위원회(중앙공무원교육원 파견 예정) 김형배▶공정거래위원회(국방대학교 파견 예정) 채규하
◆농림수산식품부▶지역개발과장 김정희▶수산정책과장 최완현
◆서울시[4급]▶시민소통담당관 강필영▶기획담당관 주용태(대외협력담당관 겸)▶조직담당관 정상훈▶감사담당관 이해우▶정보화기획담당관 김종근▶마곡사업담당관 이기완▶일자리정책과장 엄연숙▶복지정책과장 최홍연(희망복지지원과장 겸)▶생활보건과장 정운진▶교통정책과장 천정욱(택시물류과장 겸)▶교통지도과장 설동을▶문화정책과장 정헌재(문화예술과장 겸)▶인사과장 윤영철▶행정과장 황인식▶재무과장 박근수(자산관리과장 겸)▶학교지원과장 유길준▶주택정책과장 서성만▶시의회사무처 공보실장 윤기환▶의정담당관 양인승▶공원녹지정책과장 구아미▶역사도심관리과장 신중수▶보도환경개선과장 형태경▶도로시설과장 이용심▶건축기획과장 이용건▶주거재생과장 김승원▶재생지원과장 배경섭▶도시기반시설본부 건설총괄부장 이비오▶설비부장 박기형▶도시철도설비부장 정득모▶도시철도설계부장 박상돈▶도시철도공무부장 최진선(경전철추진반장 겸)▶건축부장 안재혁▶상수도사업본부 경영관리부장 전영석▶인재개발원 인재양성과장 조원준 ▶데이터센터소장 이계헌▶광암아리수정수센터소장 유성종▶난지물재생센터소장 이철해▶서북병원 약제부장 남영진▶공원조성과장 최현실▶조경과장 직무대리 이원영▶동부공원녹지사업소장 오순환▶중부공원녹지사업소장 배호영▶서부공원녹지사업소장 이춘희▶한강사업본부 공원부장 이용태▶남부도로사업소장 최동필▶북부도로사업소장 이승진▶구로구 전출 이택근▶중구 전출 이진형▶서초구 전출 하용준
◆대구시[3급 전보]▶신기술산업국장 김종한▶세계에너지총회지원단장 권태형▶환경녹지국장 김부섭▶도시주택국장 김종도▶교통국장 권오춘▶건설방재국장 정명섭▶서구 부구청장 이재경▶남구 〃 정하영▶수성구 〃 신경섭▶대변인 전재경▶총무인력과 전덕채 박성환▶교육파견 진용환 서상우
◆원주시[국장급]▶환경녹지국장 백종수▶건설도시〃 윤주섭▶상하수도사업본부장 서광호▶의회 사무국장 이명우
◆서울 서초구▶건설교통국장 이근채
◆부산외대▶부총장 정용각▶교학처장 하수권▶기획처장 조호현▶입학관리처장 정철호▶국제교류처장 변기찬▶경영지원실장 백홍기▶인력관리실장 정기영▶영·일·중·서양어대학장 서상범▶동양어대학장 황귀연▶인문사회대학장 권오경▶상경대학장 이민화▶이공대학장 김수환▶취업진로개발센터장 류영태▶평가관리센터장 이영일▶국제통상경영대학원부원장 김용각▶특성화교육원장 김원▶학술정보통신원장 심재륜▶교양교육센터장 이종문▶체육부장 김창욱
◆신라대▶교무처장 노영욱▶평생교육원장 김성수▶인문사회과학대학장 박재욱▶상경대학장 곽철효▶의생명과학대학장 최인순▶공과대학장 김문환▶디자인대학장 김복경▶사범대학장 박령▶예술대학장 권상오▶교양과정대학장 정상모
◆서울아산병원▶병원장 박성욱▶진료부원장 이상도▶교육부원장 김병식▶기획조정실장 박승일▶진료지원실장 이제환▶조사분석실장 김종혁▶교육수련부장 심태선▶PI실장 정유삼▶AGS평가실장 정성문▶관리본부장 서정길▶경영지원실장 이증연▶운영지원실장 황섭(아산의료원장보 겸임)▶간호본부장 김연희
◆중앙대의료원[진료과장]▶신경외과 권정택▶정신건강의학과 민경준▶신경과 윤영철▶정형외과 이한준▶비뇨기과 문영태▶재활의학과 김돈규▶안과 이정규(직무대행)▶이비인후과 문석균(직무대행)[실장]▶홍보실장 문남주▶외과계중환자실 우영철▶내과계중환자실 신종욱[담당]▶기획 및 전산정보담당 박석원▶진료담당 도재혁[분과장]▶혈액종양내과 황인규
◆경향신문[국장 승격]▶논설위원 노응근▶출판국장 이종탁▶스포츠경향 광고국장 백용하[부국장 승격]▶편집국 산업부 선임기자 최병태▶ 〃 전국사회부장 박성진▶ 〃 사진부장 우철훈▶ 〃 문화부장 조운찬▶ 〃 문화부 선임기자 문학수▶윤전국장 장순택▶광고국 영업총괄 최병탁[부장 승격]▶사장실장 조홍민▶편집국 국제부 서의동▶〃 교열부 전풍식▶〃 문화부 한윤정▶〃 스포츠경향편집부장 김만석▶전략기획실 경영정보팀 윤성민▶경영지원국 총무·개발운용팀 허정▶윤전국 윤전2팀 박병모▶광고국 기획위원 김경은▶출판국 주간경향부장 윤호우[차장 승격]▶편집국 황정옥▶〃 편집부 편집1팀 권기해▶〃 정치부 김진우▶〃 산업부 권재현▶〃 체육부 김세훈▶윤전국 윤전1팀 나계필▶〃 윤전2팀 김광영 조준상▶〃 기술관리팀 방상기▶독자서비스국 판매관리부 윤효진▶〃 발송팀 안병학▶광고국 광고2팀 김병희▶출판국 레이디경향광고팀 황윤기[승격 및 보직변경]◆부국장▶사회부장 김종훈◆부장▶경제부장 안호기▶산업부장 김준▶주말기획팀장 류형렬▶문화부 도재기[보직변경]◆논설위원실▶논설위원 박문규◆편집국▶편집부장 최진원▶정책사회부장 이기수▶체육1부장 하재천▶편집1팀장 박세영▶정책사회부 차장 송현숙▶전국사회부 차장 한대광▶산업부 차장 박경은▶대중문화부 차장 최우규▶국제부 선임기자 유병선▶체육부 선임기자 배병문▶모바일팀 선임기자 원희복◆경영지원국▶시설관리팀장 오광수◆광고국▶광고1팀장 박재구◆노동조합▶전임파견 권재현
◆한국언론진흥재단[선임]▶상임이사(경영본부장) 김성수[전보]▶신문유통원장 직무대행 겸 유통사업국장 장철진▶산업진흥실장 정봉근▶유통사업국 기획위원 기세민▶재무회계팀장 홍원철▶인적역량강화팀장 천원주▶읽기문화진흥팀장 이원섭▶미디어교육팀장 이종경▶지역신문팀장 정병철▶광주사무소장 노성환▶광고기획팀장 윤현배▶매체전략1팀장 금장환▶매체전략2팀장 송윤숙▶유통지원팀장 이영욱▶공배센터관리팀장 권선준[승진][2급 국장대우]▶광주사무소장 노성환