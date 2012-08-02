[인사] 일간스포츠 外

◆일간스포츠▶기획실장 겸 무비위크 담당 전태석▶편집국장직대 서기찬
◆교육과학기술부<일반직 고위공무원>▶안동대학교 사무국장 노일숙▶교육과학기술부 한은석
◆지식경제부<과장급 전보>▶적합성평가과장 이은호▶김제자유무역지역관리원장 최영학▶울산자유무역지역관리원장 오재순
◆국가보훈처<과장급 전보>▶행정관리담당관 장재욱▶정보화팀장 박재주▶보상정책과장 나치만▶단체협력과장 박창표▶기념사업과장 김종오▶복지운영과장 장정교▶보훈심사위원회 사무국 심사3과장 김기호▶서울북부보훈지청장 강성만▶춘천보훈지청장 이인숙▶창원보훈지청장 전외숙▶청주보훈지청장 김영준▶순천보훈지청장 조춘태
◆특허청<부이사관 전보>▶국가지식재산위원회 파견 손영식<과장급 전보>▶상표디자인심사국 상표심사정책과장 강경호▶〃 디자인심사정책과장 조국현
◆한국외국어대<서울캠퍼스>▶사회과학대학장 서경교▶일본연구소장 권경애▶중동연구소장 연규석▶경제경영연구소장 정인석<글로벌(용인)캠퍼스>▶인문대학 부학장 김상범▶경상대학 〃 김승년▶경력개발센터장 현재훈▶정보산업공학연구소장 김상철
◆연합뉴스▶기획조정실 부실장 겸 기획부장 권진택▶정보사업국 부국장 겸임 송정호▶정보통신국 부국장 임채영▶기사심의실 기사심의위원 추왕훈▶북한부장 최재석▶스포츠레저부장 박상현▶사진부장 김병만▶전국부장 이성한▶국제뉴스3부장 권정상▶재외동포부장 이희용▶개발부장 한상익▶운영부장 이상우▶IT기획부장 정태성▶논설위원실 논설위원 이기창▶국제뉴스1부장 이성섭▶국제뉴스2부장 김현재▶국제국 기획위원 권영석 송병승▶다문화부장 김계환▶정치부 통일외교팀장 황재훈▶개발부 ERP팀장 박한용▶PR기획서비스팀장 김영섭▶미디어랩팀장 송경수
◆연합뉴스TV▶보도국 부국장(편집 담당) 겸 뉴스총괄부장 문병훈▶〃 부국장(취재 담당) 지일우▶뉴스제작부장 박세진▶경제부장 김재홍▶경영기획실 매체사업팀장 안경모▶보도국 행정팀장 손명범▶경영기획실 인사총무팀장 김두환
◆오산문화재단▶상임이사 강창일