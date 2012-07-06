[인사] 교육과학기술부 外

◆교육과학기술부<일반직 고위공무원>▶연구개발정책실장 양성광▶기초연구정책관 이근재<부이사관>▶대변인 직무대리 김문희
◆법무부(보호직)<4급 승진>▶부산보호관찰소 행정지원과장 이하성▶광주보호관찰소 〃 김일환▶부산소년원 서무과장 김용성▶〃 분류보호과장 박준재▶광주소년원 서무과장 김양곤<전보>▶법무부 소년과장 이동환▶〃 소년과 김성곤▶서울동부보호관찰소장 성우제▶서울남부보호관찰소장 이태원▶서울북부보호관찰소장 천종범▶서울서부보호관찰소장 김현균▶의정부보호관찰소장 이형재▶인천보호관찰소장 최성학▶춘천보호관찰소장 정택현▶대전보호관찰소 천안지소장 민근기▶부산보호관찰소 동부지소장 장재영▶서울보호관찰소 행정지원과장 김장섭▶〃 관찰과장 권을식▶대전보호관찰소 〃 이법호▶부산보호관찰소 〃 오창규▶전주소년원장 김만곤▶안양소년원장 송화숙▶제주소년원장 황계연▶서울소년원 교육정보관리과장 신기옥▶대구소년원 분류보호과장 이정민▶서울소년분류심사원 분류심사과장 김용운▶치료감호소 감호과장 고이봉
◆여성가족부<과장급 전보>▶다문화가족정책과장 강선혜<과장급 승진>▶다문화가족지원과장 장석준
◆조달청<과장급 전보>▶전자조달국 정보관리과장 김태경▶〃 국유재산관리과장 김윤길▶구매사업국 우수제품과장 정영옥▶시설사업국 건축설비과장 허일선▶품질관리단 자재품질관리과장 염광희▶〃 품질보증팀장 오세홍▶서울지방조달청 시설과장 전찬한▶부산지방조달청 자재구매과장 전종석▶경남지방 조달청장 설태웅<4급 승진>▶감사담당관실 정하윤
◆소방방재청<과장급 전보>▶운영지원과장 이정술▶예방안전국 예방전략과장 김중열▶〃 민방위과장 우성현▶중앙민방위방재교육원 기획협력과장 남성현
◆소비자분쟁조정위원회<임명>▶소비자분쟁조정위원회 위원장 정병하
◆신용회복위원회<전보>▶인천지부장 강윤선
◆청주시<4급 승진 내정>▶김영철 신대희 박희천 전우석
◆강원도▶강원테크노파크 행정지원실장 김중호▶도 인재개발원 지원총괄과장 최성철▶〃 교육연구실장 최문순▶〃 교육지원과장 백승호
◆전남도<신규임용>▶광양만권경제자유구역청장 이희봉
◆이천시<서기관 승진>▶산업환경국장 이종명<서기관 전보>▶박치완 자치행정국장
◆서산시<4급 승진>▶자치행정국장 윤병상▶주민지원국장 한연숙▶지역발전사업단장 조인호<4급 전보>▶의회사무국장 김영수
◆목포시<서기관 승진>▶관광경제국장 박영호▶교육문화사업단장 홍철수
◆봉화군<서기관 승진>▶총무과장 박시원
◆대전 동구<4급 승진>▶보건소장 김제만
◆경북도의회▶운영전문위원 김동환▶농수산전문위원 심상박▶행정보건복지전문위원 주근호▶문화환경전문위원 김지섭
◆건국대<교책연구원>▶부동산·도시연구원장 고성수
◆한림대▶입학처장 강명현
◆한성대▶한국어문학부장 고창수▶지식정보학부장 정경희▶경영학부장 이형용▶부동산대학원 부동산투자금융전공·부동산평가전공·부동산개발 및 관리전공·지적 및 토지관리전공·풍수지리전공 주임교수 임병준▶교육개발연구원장 노재학▶출판부장 지상현▶벤처창업지원센터장 주영혁
◆아시아엔(The AsiaN)▶대표이사 겸 발행인 이상기▶편집고문 선재훈▶편집장 박소혜▶중동지역본부장 아슈라프 아불 야지드▶아세안지역본부장 이반 림▶중문판 부편집장 왕수엔
◆뉴시스▶온라인·주간편집국 편집위원 겸 디자인 팀장 강철호
◆창원일보▶기획특집부장 김광수
◆한국철도시설공단<처장급 승진>▶감사실장 정천덕▶강원본부 시설운영처장 장익주
◆근로복지공단<1급 승진>▶산재의료사업국장 김용철▶춘천지사장 윤영근▶군산지사장 오병두▶충주지사장 김용문<2급 승진>▶의정부지사 가입지원2부장 윤현하▶강릉지사 가입지원부장 김봉호▶부산지역본부 〃 김인규▶진주지사 〃 강명희▶대구지역본부 재활보상2부장 손혜숙▶평택지사 재활보상부장 이종수▶광주지역본부 가입지원부장 반병진▶여수지사 재활보상부장 최재석▶충주지사 〃 함준식▶인천산재병원 간호부장 장숙례<1급 전보>▶산재재활국장 라승관▶서울북부지사장 김영권▶서울서초지사장 배병조▶안산지사장 강형구▶경인업무상질병판정위원회위원장 우기영▶제주지사장 김상건<2급 전보>▶기획부장 최창식▶경영혁신부장 성덕환▶예산자금부장 이상호▶경영지원국 시설건립관리팀장 황경진▶서울지역본부 경영지원부장 박운선▶〃 재활보상2부장 이상칠▶서울강남지사 가입지원1부장 서의창▶서울동부지사 〃양승국▶서울남부지사 가입지원2부장 명옥재▶〃 재활보상부장 고광묵▶의정부지사 가입지원1부장 이병용▶서울업무상질병판정위원회 운영지원부장 김영석▶울산지사 가입지원부장 한명출▶부산업무상질병판정위원회 운영지원부장 김대철▶대구지역본부 재활보상1부장 김석운▶포항지사 가입지원부장 김인준▶경인지역본부 송무부장 김정현▶인천북부지사 재활보상1부장 변행섭▶수원지사 가입지원1부장 이기안▶〃 가입지원2부장 이홍길▶〃 재활보상1부장 권오목▶〃 재활보상2부장 박영석▶안양지사 가입지원1부장 김영숙▶고양지사 재활보상부장 최동택▶성남지사 가입지원1부장 강재웅▶전주지사 〃 이상영▶익산지사 가입지원부장 정애영▶제주지사 〃 이영근▶청주지사 〃 김사융▶천안지사 가입지원1부장 주영수
◆한국토지주택공사<상임이사>▶경영지원본부장 이기호<본부장 및 부문장>▶산업경제본부장 이상후▶판매보상부문장 유춘재▶건설기술부문장 박정태▶서울지역본부장 윤여공▶경기지역본부장 이형주▶세종사업본부장 정윤희▶동탄사업본부장 김복식▶미군기지사업본부장 이건형<1급>▶감사실장 이호원▶사업계획조정실장 방성민▶보금자리계획처장 신홍기▶남북협력처장 원명희▶산업경제설계단장 한경렬▶고객경영실장 신동철▶인사관리처장 유영균▶재무처장 박종곤▶국토주택정보처장 배재국▶기술기준처장 정연민▶교육지원처장 최기영▶서울지역본부 업무처장 서국열▶〃 사업처장 윤준호▶부산울산지역본부장 이명혁▶경기지역본부 업무처장 노홍렬▶〃 개발사업처장 이경민▶〃 주택사업처장 윤기욱▶제주지역본부장 박달식▶강남사업본부 강남건설사업처장 직무대리 김봉수▶동탄사업본부 보상판매처장 직무대리 이영진▶〃 건설사업처장 한병홍▶미군기지사업본부 용산사업처장 정형균▶〃 미군기지건설사업처장 최인수▶김포직할사업단장 김완수▶고양직할사업단장 직무대리 윤재각▶부산진해직할사업단장 〃 한현구
◆한국주택금융공사<전보>▶고객만족부장 이윤재▶대구경북지사장 김익기▶제주지사장 김익수▶서울채권관리센터장 김성철
◆한국생산기술연구원<승진>▶뿌리산업진흥센터소장 김정한▶뿌리산업진흥센터 사업운영실장 이인태<겸직>▶경쟁력강화사업추진단장 이홍기▶소재부품성장통극복지원센터장 이덕근<전보>▶동남권지역본부 운영지원실장 이석암