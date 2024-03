[아이랑GO] 총선 코앞인데 장외 설전만 무성…생산적인 여야 토론 어디에…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



총선 코앞인데 장외 설전만 무성…생산적인 여야 토론 어디에

우리나라는 1995년 제1회 지방선거 때부터 선거법에 TV토론·대담 등의 규정을 도입했어요. 당시 서울시장 선거를 필두로 시·도지사 선거 후보자 TV토론회가 처음 실시됐죠. 제22대 총선이 코앞으로 다가왔음에도 여야 모두 정책·입법의 방향성을 제대로 밝히기는커녕, 한동훈 국민의힘 비상대책위원장과 이재명 더불어민주당 대표가 연일 장외에서 설전을 벌이고 있습니다. 상대 당 공천 문제, 양자 TV토론도 도마에 올랐죠.

지방선거(地方選擧) 지역주민을 대표해 지방자치단체(특별자치도·도·특별시·광역시·특별자치시·시·군·구)를 이끄는 단체장 및 지방의회의원을 지역주민이 직접 뽑는 선거입니다. 1952년 시·읍·면의원과 시·도의원 선거(서울·경기·강원 제외)로 시작했으나, 1961년 5·16 군사정변으로 지방자치가 중단됐고, 30년 만인 1991년 부활했죠. 1995년 6월 광역·기초단체장 및 의원 선거를 동시에 하는 제1회 전국동시지방선거가 치러지며 진정한 지방자치 시대가 열렸어요. 2022년 6월엔 제8회 전국동시지방선거를 치렀죠.

When will they show up?

Voters desperately want to see a TV debate between the governing People Power Party’s interim leader Han Dong-hoon and Democratic Party leader Lee Jae-myung, with only 35 days left until the April 10 parliamentary elections. But Lee has refused to accept the Han’s proposal.

voter: 유권자

desperately: 매우, 필사적으로

debate: 토론

governing party: 여당. 참고로, 야당은 “opposition party” 또는 “the opposition.”

interim leader: 임시 지도자(=provisional leader, ad hoc leader)

parliamentary elections: 국회의원 선거

refuse: 거절하다, 거부하다(=reject)

accept: 받아들이다, 수용하다

proposal: 제안, 제의

国会议员选举将至,候选人缺席电视辩论却在场外唇枪舌战

从1995年第一届地方选举开始,选举法就针对电视辩论、讨论做出相关规定。当时从首尔市到各地市选举候选人都纷纷参加电视辩论。第22届国会议员选举将至,以国民力量党韩东勋委员长和共同民主党李在明党代表为首的朝野双方不仅没有明确提出各自政策和立法方向,反而在场外开展唇枪舌战。党派候选人指定问题,双方电视辩论问题都成为焦点。

候选人 [hòu xuǎn rén] 후보자

辩论 [biàn lùn] 토론

舌战 [shé zhàn] 설전

政策 [zhèng cè] 정책