"근육 뻣뻣해지는 희귀병"…'타이타닉' 셀린 디옹 공개한 사진엔

투병 중인 가수 셀린 디옹(55)이 세 아들과 함께 찍은 사진을 공개하며 근황을 전했다. 디옹은 2022년 12월 근육이 뻣뻣해지는 신경질환인 '전신 근육 강직인간증후군'(Stiff-Person Syndrome·SPS)을 앓고 있다고 고백했다.

그는 지난 15일(현지시간) 오후 인스타그램에 "오늘은 국제 SPS 인식의 날"이라며 "여러분이 아는 것처럼 나는 2022년 가을에 SPS 진단을 받았다"고 적었다.

이어 "이 자가면역 질환을 극복하려 노력하는 것은 내 인생에서 가장 힘든 경험 중 하나였지만 언젠가는 무대로 다시 돌아가 가능한 한 평범하게 살겠다는 결심은 변함이 없다"고 강조했다. 그러면서 "내 아이들과 가족, 팀, 그리고 여러분 모두의 사랑과 응원에 깊이 감사한다"고 인사했다.

또 "SPS의 영향을 받은 전 세계의 모든 이들에게 격려와 응원을 전하고 싶다"며 "여러분은 할 수 있다는 것을 알아달라. 우리는 할 수 있다"고 덧붙였다.

디옹은 이 글과 함께 세 아들 르네-찰스(23), 넬슨·에디(13, 쌍둥이)와 함께 찍은 사진도 게시했다. 디옹은 2016년 세상을 떠난 남편(전 매니저) 르네 앙젤릴과의 사이에서 이 아들들을 뒀다.

캐나다 출신의 디옹은 영화 '타이타닉' 주제가인 '마이 하트 윌 고 온'(My Heart Will Go On) 등 수많은 히트곡을 내며 세계 최고의 디바로 꼽힌다.

그는 2022년 희소 질환인 SPS 투병 사실을 밝히며 예정된 공연을 모두 취소한 바 있다. 이 병은 근육 경직을 유발해 사람의 몸을 뻣뻣하게 만들고 소리와 촉각, 감정적 자극에 따라 근육 경련을 일으킨다.