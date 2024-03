대구한의대, 호치민기술대학교와 공동학술 대회 실시

대구한의대학교(총장 변창훈) 국제협력선도대학사업단(단장 유왕근)은 지난 2월 28일 베트남의 사업 협력대학인 호치민기술대학교(이하 HCMUT)과 연구 역량 강화를 위해 온라인 화장품 관련 연구 성과 교류 공동학술 대회를 실시하였다.

특히 이번 행사는 DHU 화장품 학과 2명의 교수(김수야, 장영아)와 HCMUT 2명 교수(Le Thi Hong Nhan, Lê Xuân Tiến) 각각의 연구성과 발표 및 교류를 통해 교수 연구와 관련된 네트워크 구축 및 추후 새로이 시작할 2단계(4차년, 5차년)에서 활성화에 대한 활발한 논의를 하였다.

대구한의대 김수야 교수는 ‘Cosmetic Material Characteristics of Coffee Arabica and Product Development’라는 주제로 베트남을 비롯한 커피 생산국의 커피 생두를 활용한 화장품 개발 연구를, 장영아 교수는 ‘The Role of Andrographolide on Skin Inflammations and Modulation of Skin Barrier Functions’주제로 동남아 국가에서 주로 생산되는 천심련 추출물의 대표적인 유효물질인 안드로그라폴라이드라의 피부장벽기능의 조절과 피부염증에 역할에 대한 연구 성과를 발표하였다.

HCMUT에서는 화장품공학 전공 Le Thi Hong Nhan교수의 ‘Evaluating Cosmetic Products; Characteristics and performance properties’ 주제 발표를, Lê Xuân Tiến교수는 ‘ Essential oils Herbal extracts(Japanese mint - Mentha arvensis)’에 관하여 주제발표를 하였다.

이번 연구 성과교류 학술대회를 통해 베트남 현지의 화장품 연구에 대한 이해 및 상호 협력에 대해 교류를 할 수 있었으며, 금년 7월에 계획 중인 화장품 관련 국제학술대회의 개최를 위한 논의도 진행하였다.

국제협력 선도대학 육성지원사업은 교육부가 개도국을 대상으로 지원하는 교육 분야의 대표적인 공적개발원조 사업(ODA사업)으로 2021년에 전국적으로 3개의 신규대학이 선정되는데 사립대학으로는 대구한의대가 유일하게 최종 선정되었다. 교육부는 총 7년에 걸쳐 사업비를 지원하며 대구한의대가 주관하여 베트남의 명문 국립대학인 호치민기술대학교에 베트남 최초로 화장품공학 전공을 신설하고 교육과정 개발 및 관련 인프라 구축을 지원하는 사업이다. 이에, 3차 연도 사업은 2023년 4월부터 2024년 3월까지 진행 중이며 2024년 4월부터 새로이 2단계 사업을 추진 계획 중이다.