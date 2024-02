[골프소식]골프 의류 출시하는 윌슨, 앰버서더 발대식 개최 外

◆골프 의류 출시하는 윌슨, 앰버서더 발대식 개최

골프 의류를 출시하는 스포츠 브랜드 윌슨이 홍보대사로 활동할 앰버서더 팀 윌슨 발대식을 열었다.

최근 열린 발대식에는 아머스포츠코리아 마케팅팀 조정인 디렉터가 서수연과 이우성, 전수빈, 정효민, 최재희 등 5명의 앰버서더들에게 위촉장을 전달했다. 이들 5명 외에도 모두 13명의 프로골퍼들이 윌슨 홍보대사로 활동한다. 이날 발대식 진행은 JTBC골프 장새별 아나운서가 맡았다.

윌슨은 테니스를 비롯해 농구, 야구, 골프 등 많은 종목에서 100년 이상 된 역사와 전통을 가지고 있는 아메리칸 스포츠 브랜드다. 골프 분야에선 샌드웨지를 개발하고 머슬백 아이언을 출시하기도 했다. 이번에는 골프 의류도 선보여 관련 시장에서의 보폭을 넓힐 계획이다.

새롭게 출시될 윌슨의 골프 의류는 윌슨 공식 온라인 스토어와 스타필드 수원점과 신세계백화점 경기·대전점과 3월 오픈 예정인 강남·센텀점에서 직접 만나볼 수 있다.

◆KPGA, 군산CC에서 경기위원 세미나 열어

한국프로골프협회(KPGA)가 지난 27일부터 28일까지 전북 군산 컨트리클럽에서 경기위원 세미나를 개최했다. 이번 세미나에는 권청원 경기위원장과 56명의 경기위원이 참석했다.

첫날에는 경기위원의 행동 양식, 경기위원의 역할과 임무, 현장 실습 등이 이뤄졌으며 이튿날에는 스포츠 윤리, CPR 교육과 2024년 KPGA 주관 대회의 질적 향상을 위한 운영 및 개선 사항 등과 관련환 토론이 진행됐다.

권청원 경기위원장은 “의미 있는 시간이었다. 서로 다양한 의견을 나누고 소통하며 팀워크를 한 층 더 강화했다. 올 시즌 역시 공정한 판정과 원활한 경기 운영으로 선수들과 팬들에게 신뢰를 줄 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 KPGA는 최근 경기위원 선발 전형을 실시했다. 권청원 경기위원장과 56명의 경기위원으로 올 시즌 KPGA 경기위원회를 구성했다.

◆슈퍼스트로크, 메이저리그 서울시리즈 에디션 선보여

슈퍼스트로크가 3월 국내에서 열리는 메이저리그 서울시리즈를 기념해 LA 다저스 그립 에디션을 다음달 4일 정식 출시한다.

새로 선보이는 LA 다저스 그립 에디션은 그립 상단과 양 측면에 구단 로고를 표현해 디테일을 재해석했고, 그립 곳곳에 LA 다저스의 시그니처 컬러인 블루&화이트 아이덴티티를 지켰다. 또, 슈퍼스트로크의 스테디셀러인 Tour 2.0의 기능을 그대로 유지했다.

올 시즌 메이저리그는 3월 서울 고척스카이돔에서 LA 다저스와 샌디에이고 파드리스의 개막전을 진행한다. 역대 메이저리그 정규경기가 국내에서 열리는 적은 이번이 처음이다. 특히 LA 다저스는 과거 박찬호를 비롯해 최희섭과 류현진 등 많은 코리안 메이저리거들이 활약한 구단으로 국내 야구팬들에게도 친숙하다.

이번 LA 다저스 그립 에디션은 슈퍼스트로크 코리아 공식 홈페이지에서 구매 가능하며, 사전 예약 구매를 신청한 고객에게는 할인된 가격과 사은품으로 제품을 만나볼 수 있다.

◆젝시오, 신세계백화점 강남점 팝업스토어 오픈

던롭스포츠코리아(대표 홍순성)의 프리미엄 골프 브랜드 젝시오가 All New 젝시오 런칭을 기념해 신세계백화점 강남점 더스테이지에서 팝업스토어를 오픈한다. 이번 젝시오 팝업스토어는 2022년 신세계백화점 센텀점과 강남점 명품관 팝업스토어, 2023년 대구점 더스테이지의 뒤를 이어 4번째로 진행되는 프리미엄 팝업스토어이다.

젝시오는 29일부터 3월 10일까지 2주간 신세계백화점 강남점 1층 더스테이지에서 새롭게 진행될 젝시오 캠페인 ‘지금이 젝시오 할 시간’이라는 컨셉으로 팝업스토어를 오픈하고 골퍼들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공한다. 젝시오 팝업스토어가 진행되는 강남점 더스테이지는 차별화된 브랜드 경험을 선보이기 위해 세계적인 럭셔리 브랜드들이 신제품을 가장 먼저 소개하는 대표적인 곳이다.

새롭게 출시된 All New 젝시오는 쉽고 편한 골프의 대명사 젝시오 13과 빠른 헤드 스피드를 갖춘 골퍼를 위한 젝시오 엑스, 여성 골퍼들의 압도적인 지지를 받고 있는 젝시오 13 레이디스의 3가지 라인업으로 구성됐으며 이번 젝시오 팝업스토어에서 체험할 수 있다.