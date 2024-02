[골프소식]캘러웨이골프, 새 골프볼 크롬투어 뉴 라인업 출시 外

◆캘러웨이골프, 새 골프볼 크롬투어 뉴 라인업 출시

캘러웨이골프가 골프볼 제조 기술이 집약된 크롬투어 뉴 라인업을 출시한다.

이번 신제품은 볼의 코어부터 커버까지 모든 부분이 새롭게 바뀌었다. 투어 레벨 골퍼에게 최적화된 골프볼 라인업으로서 향상된 비거리와 부드러운 타구감을 제공한다. 코어, 내부 맨틀, 외부 맨틀 그리고 커버에 이르기까지 모두 새로운 기술이 적용됐다. 크롬투어 뉴 라인업은 압도적으로 긴 비거리와 향상된 볼스피드, 일관된 스핀과 그린 사이드 컨트롤이 가능하도록 설계됐다.

크롬투어의 새로운 라인업과 함께 크롬소프트도 함께 출시됐다. 모든 라인업에는 새로운 하이퍼 패스트 소프트 코어, 하이브리드 딤플, 고성능 투어 우레탄 소프트 커버가 적용됐다.

최고의 퍼포먼스와 일관성 있는 골프볼 생산을 위해 제조에 필요한 모든 재료부터 생산공정 및 검수과정을 엄격히 관리하는 기술인 프리시젼 테크놀리지가 적용됐다. 골프볼의 일관성과 퍼포먼스 향상을 위해 3D 엑스레이 기술에서 CT 스캔 기술로 변경돼 더욱 정밀한 검수가 가능해졌다.

또한 개발 과정의 전반에 걸쳐 캘러웨이의 R&D 팀은 최고의 PGA투어 플레이어들과 광범위하게 협업하여 골프볼의 엔지니어링 및 성능 특성에 대한 피드백을 수렴하여 완성했다. 볼의 가장 중심부라 할 수 있는 코어 부분에 적용된, "하이퍼 패스트 소프트 코어" 기술은 볼의 스피드 증진과 더 긴 비거리를 위한 혁신적 기술이다.

◆테일러메이드, ALL NEW P·790 우먼스 아이언 내놓아

테일러메이드가 중급자 여성골퍼를 위한 ALL NEW P·790 우먼스 아이언을 7일 내놓는다.

ALL NEW P·790 우먼스 아이언은 번호별로 다른 헤드 내부 구조 설계와 고급스런 외관으로 이미 중·상급자 골퍼들에게 호평을 받고 있는 ALL NEW P·790 아이언과 MG4웨지와 함께 세트로 구성됐다.

All-New P·790 아이언은 롱 아이언은 쉽게 더 멀리 똑바로 치는 것, 미들-숏 아이언은 원하는 형태로 샷을 제어하는 정교함이 특징이다. 롱 아이언은 무게 중심을 낮추고, 미들 아이언부터 무게 중심이 올라가도록 설계했다. 특히 새롭게 적용된 THICK-THIN BACK WALL 기술로 각 헤드 뒷면의 두께를 다르게 하여 절감된 무게를 전략적으로 재배치했다. 이로 인해 롱 아이언은 볼을 쉽게 띄울 수 있도록 디자인되었으며, 숏 아이언은 향상된 스핀을 통해 정교한 샷을 도와준다.

L자 단조페이스와 페이스 중심 타점을 넓히는 관통형 스피드 포켓도 탑재했다. 그리고 최대 38g의 텅스텐 웨이트를 설계하여 각 아이언 별 유니크한 내부 구조를 가지고 있으며, 최적화된 기술로 비거리, 관용성 그리고 정교함까지 얻을 수 있다.

또한, ALL NEW P·790 우먼스에 포함되어 있는 MG4웨지는 새틴크롬컬러에 블루스카이 컬러로 포인트를 주어 여성스러움을 강조했다. MG4는 그린에 볼을 빠르게 멈추는 레이저 그루브 웨지가 콘셉트이다.