서울여대 화학과 이창석 교수, 탄소나노튜브 반도체 바이오센서 연구논문, 국제 저명 학술지 Nano Letters 게재

서울여자대학교 화학과 이창석 교수는 탄소나노튜브 전계효과 트랜지스터(이하 CNT-FET)를 활용하여 효소 활성 측정 바이오센서의 측정신호를 극대화시킨 높은 민감도의 센서를 제작하는 연구를 수행했다.

이번 연구에서는 기존 측정 방식에서의 수용체 무작위성을 제어하고, 수용체의 구조와 방향성, 크기 등에 대한 정보를 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 예측하여 이를 바탕으로 측정 메커니즘을 개선하여 신호 감도를 증폭시켰다.

연구결과는 저널 인용지수(IF) 10.8점, 나노화학분야 Q1, 상위 10%에 해당되는 권위있는 국제학술지 나노레터스(Nano Letters) 온라인판 2023년 12월 26일자에 게재됐으며, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다(논문제목:Orientation-Guided Immobilization of Probe DNA on swCNT-FET for Enhancing Sensitivity of EcoRV Detection). 이번 연구는 순천향대학교 화학과 김태현 교수와의 공동 연구결과로, 이창석 교수는 교신저자로 참여했다.

이창석 교수는 “이번 연구는 효소 활성 측정 바이오센서의 측정 메커니즘을 명확하게 규명하고, 다양한 형태의 바이오센서의 측정 메커니즘을 최적화 할 수 있는 방법에 대한 기초연구라는 점에서 의미있는 연구였다.”고 소감을 전했다.