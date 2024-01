광운대학교 이준우 학생(전자재료공학과) 국제저명학술지 SCI급 논문게재

광운대학교 이준우 학생(전자재료공학과)이 제1저자로 참여한 논문이 SCI Q1급(JCR 상위 9.6%, Impact Factor: 5.2) 저명 국제학술지인 ‘Ceramics International’에 온라인 게재됐다.

게재된 논문은 “Influence of Particle Size Distribution on Dielectric, Electrical, and Microstructural Properties of Aerosol-deposited Ga2O3 Film for Advanced Electronic Device(입자 크기 분포가 차세대 전자소자용 에어로졸 증착 Ga2O3 필름의 유전, 전기 및 미세구조적 특성에 미치는 영향)”으로, 다양한 차세대 전자소자 분야(전력반도체, 커패시터, 센서, 광전소자 등)에서 넓은 밴드갭 및 높은 파괴 전압 등의 독특한 특성들로 인해 최근 매우 주목받는 갈륨 옥사이드(Ga2O3) 소재의 필름 제작에 있어 차별화된 상온 고속 코팅 기술인 에어로졸 증착(Aerosol Deposition, AD) 공정을 제안했다.

AD 공정은 기존 필름 제작 공정들이 가지고 있는 단점들(고온 열처리, 복잡 공정, 독성 용매 사용, 낮은 증착 속도 등)을 극복하고 여러 이점을 제공할 수 있는 상온 충격 고화 현상을 이용하며, 낮은 진공도에서 용매 없이 견고한 세라믹 코팅층을 고속으로 형성한다.

또한, AD 공정으로 제작된 Ga2O3 필름들의 유전, 전기적 특성 해석을 최초로 수행했을 뿐만 아니라 필름 단면의 연속적인 3D 이미지들을 통해 정밀/정량적인 구조 분석을 수행하여 분말의 입자 크기 분포가 제작된 Ga2O3 필름의 특성에 미치는 영향을 규명하였다.

오종민 지도교수(전자재료공학과)는 “학부생들과 매해 학술대회에 꾸준히 연구 발표하게 되면서 학생의 연구 수준이 나날이 향상되어 좋은 성과를 이루었고, 이번 결과를 통해 다른 학생들도 자신감을 갖고 성과를 낼 수 있는 계기가 되기를 기대한다”라고 전했다.

이준우 학생은 “학교 내 캡스톤 수업과 학술대회 지원 등을 통해 연구에 대한 재미와 성취감을 조금씩 느낄 수 있었고 실험 및 분석을 통한 논문작성은 이론 수업과 다른 또 다른 재미가 있었다”며 “대학원 진학을 통해 더 깊이 있고 다양한 공동연구를 열심히 해보겠다”라고 말했다.

한편, 이준우 학생은 이번 논문 발표 외에도, 2022년부터 한국전기전자재료학회에서 최우수상 2건, 한국센서학회에서 최우수 발표 논문상 1건을 수상한 바 있다.