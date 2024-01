伊상원, 1시간 일찍 종료…“로마 더비 보려고 일찍 끝냈다”

이탈리아 프로축구 SS 라치오와 AS 로마의 ‘로마 더비’ 경기 때문에 이탈리아 상원이 일찍 문을 닫았다고 현지 일 파토 쿼티디아노가 보도했다.

이탈리아 상원이 10일(현지시간) SS 라치오와 AS 로마의 ‘로마 더비’ 경기 때문에 일찍 문을 닫았다고 현지 일간지 일 파토 쿼티디아노가 보도했다.

보도에 따르면 상원은 이날 우크라이나에 대한 군사적 지원을 올해 말까지 1년 더 연장하는 내용의 결의안을 속전속결로 처리하고 본회의를 평상시보다 1시간 가량 일찍 종료했다.

구이도 크로세토 국방장관의 결의안 브리핑이 오후 3시에 시작됐고 이후 짧은 찬반 토론을 거쳐 곧바로 표결에 들어가 본회의 종료 시각은 오후 5시15분이었다.

일 파토 퀴티디아노는 이탈리아 최고의 더비 매치로 꼽히는 두 팀의 경기를 직접 관람하거나 TV로 시청하기 위해 상원이 서둘러 의사일정을 마무리한 것으로 보인다고 전했다.

로마의 스타디오 올림피코에서 SS 라치오와 AS 로마의 코파 이탈리아 8강전이 같은 날 오후 6시에 열리는데, 이동시간 등을 고려하면 얼추 30~40분 전에는 회의를 끝내야 한다는 거다.

이탈리아 온라인 매체 팬페이지는 우크라이나에 대한 군사적 지원 문제와 같이 중대한 사안에는 장시간 찬반 토론이 이어지는 것이 일반적이지만 이날만큼은 토론을 거의 생략한 것이나 다름없을 정도로 토론 시간이 극히 짧았다고 보도했다.

현지 언론매체들도 여야 모두 로마 더비 경기 시각에 맞추기 위해 찬반 토론을 최소화하는 데 ‘초당적으로’ 합의했다고 전했다.

같은 날 오전에는 하원에서도 해당 결의안이 통과됐다. 하원에서도 경기 시작 시간에 맞춰 일찍 의사일정을 종료하려는 움직임이 있었으나 몇몇 의원의 강력한 반대로 인해 평상시와 비슷한 시각에 본회의가 끝난 것으로 전해졌다.

이탈리아 내각의 장관과 상원 의원 중에는 상당수가 두 팀의 열성 팬으로 알려졌다. 나란히 로마를 연고로 하는 SS 라치오와 AS 로마는 홈구장까지 공유하는 세리에A 최고 라이벌이다. AS 로마는 1927년 로마를 연고로 하던 팀들을 통합해 새로 창단한 클럽이다. 반면 SS 라치오는 당시 통합에 반기를 들고 독자 노선을 걸으면서 AS 로마와 라이벌 관계를 이뤘고, 두 팀의 대결은 ‘데르비 델라 카피탈레’(Derby della Capitale)로 불린다. 수도의 경기라는 뜻이다.

한편, SS 라치오는 이날 이탈리아 로마의 스타디오 올림피코에서 열린 2023-2024 코파 이탈리아(이탈리아컵) 8강전에서 AS로마에 1-0으로 승리했다. SS 라치오는 총 3명의 퇴장 선수가 나오는 혈투 속에 신승을 거두고 대회 통산 8번째 우승으로 향했다.