동명대, 하노이 국립교통대학교와 교류 협약 체결

취업 명문 동명대학교(총장 전호환)는 베트남 교육훈련부(국제교육지원센터, CIEC, Center for International Education Consultancy), 하노이 국립교통대학교(총장 응웬 녹 롱, UTC, University of Transport and Communications)와 1월 10일(현지시각) 교류 협약 체결로, 대학간 복수학위 교육과정과 단기 기술 프로그램 개설에 합의하였다.

베트남 교육훈련부 국제교육지원센터와의 업무 협약은 한국-베트남 대학간 공동학위 과정 개발·개설, 베트남신입생 한국 유학·취업 진로, 베트남 한국유학생 한국어교육과정 공동 개발·운영을 지원하게 되며, 하노이 지역 대학 가운데 참여 대학을 추천키로 했다.

하노이 국립교통대학교는 이 프로그램 개설 첫 시행 대학으로, 특히 국제물류학, 메카트로닉스공학 전공의 복수학위 연계 프로그램을 개설하기로 협약했다. 두 대학은 이 프로그램 참여자들의 국내 취업 진로 지도를 통해 부산 기업체에 취업 후 지역특화형 비자를 활용한 국내 정착 지원도 협력하기로 했다.

동명대는 이 프로그램에 참여하는 학생에게 재학 중 인턴십 프로그램 진행과 졸업 후 부산시 지역특화형비자 프로그램을 통해 한국 기업에 취업하고 부산 지역에 거주할 수 있는 취업 지원 플랫폼을 만들기로 했다.

특히 유학생 전용 국제 대학에 재학하는 유학생들에게 한국 취업과 정주 비자 발급을 위해 국내 재학생과 같이 인턴십, 다학기제 교육과정으로 한국 정착을 지원하기로 했다

협약식장에서 전호환 총장은 ‘베트남 학생들에게 한국 대학의 학위 취득이라는 단순한 목표를 넘어, 건강한 한국 시민으로 정착할 수 있음을 보여주는 정책을 구현할 것“이라며 ”실용 기술 교육에 초점을 맞춘 베트남 교육훈련부의 글로벌 교육 지원 정책에 맞춘 첫 사례를 이룬 것이 큰 성과“라고 의의를 설명했다.

1945년 베트남 혁명정부 당시 베트남 공공사업대학으로 개교한 하노이 국립교통대학교는 총 교직원 1,086명, 교원 815명으로, 교통 분야의 최고 전문가들로 정부 자문위원회, 국가 수용위원회에 참여하고 있는 베트남 최고 교육 수준 대학 중 하나다. 총 학생 수는 약 24,000명이며, 그 중 석박사 과정에 약 2,000명이 재학중이다. 하노이 제1캠퍼스와 호찌민 트득시에 제2캠퍼스를 두고 있다.

베트남 교육훈련부 산하 국제교육지원센터는 ▲국가 교육 및 훈련 개발 활동에 대한 컨설팅, 지원 및 촉진에 대한 공공서비스 수행 ▲해외 기관이나 대학 교육 협력 정책 수립, 홍보 ▲글로벌 정책 지원 ▲베트남 학생들의 해외 유학 정책 수립 및 유학 장학 지원 ▲UN 포함 국외 교육기관 관련 기관과의 교육 교류 정책 입안 및 지원 사업 총괄 등을 담당한다.