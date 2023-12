[골프소식]테일러메이드, 내년 1월 팬 초청 런칭쇼 개최 外

◆테일러메이드, 내년 1월 팬 초청 런칭쇼 개최

테일러메이드가 내년도 신제품을 가장 먼저 만나볼 수 있는 2024 런칭쇼에 팬들을 초청한다.

테일러메이드는 내년 1월 10일 오전 10시 올림픽공원의 SK올림픽핸드볼경기장에서 테일러메이드 2024 UNPACKED INVITATIONAL 런칭쇼를 연다. 이번 행사에는 총 300명의 팬들을 초청할 계획이다.

초청된 회원은 이벤트 현장 사은품과 함께 국내 최초 신제품 시타 경험, 신제품과 함께하는 롱기스트 챌린지 등에 참여할 수 있다. 롱기스트 챌린지 1~3등에겐 신제품이 증정될 예정이다.

초청 이벤트 응모는 테일러메이드 공식 온라인몰 회원이라면 누구나 참여 가능하다. 이달 26일 오후 2시30분부터 낸년 1월 2일 오후 2시까지 테일러메이드 공식 온라인몰에서 신청할 수 있다. 당첨자는 내년 1월 4일 개별 공지된다.

테일러메이드 관계자는 “2024년 신제품 런칭쇼에 테일러메이드를 사랑해주는 고객을 초청하게 돼 기쁘다. 테일러메이드 신제품을 가장 먼저 만날 수 있는 주인공이 되기를 바란다”고 말했다.

◆던롭스포츠코리아, 젝시오 신제품 사전예약 이벤트 진행

던롭스포츠코리아가 전개하는 프리미엄 토탈 브랜드 젝시오가 내년 1월 16일 신제품 출시를 맞아 사전예약 이벤트를 진행한다.

던롭스포츠코리아는 26일 “2024 All New 젝시오 출시기념 사전예약 이벤트는 내년 1월 15일까지 진행된다. 신청자 전원에겐 젝시오 클럽에 가장 비거리 시너지를 내는 젝시오 리바운드드라이브2 골프볼을 증정하며, 신청자 중 추첨을 통해 특별 경품으로 갤럭시 워치 골프에디션을 증정한다. 젝시오 공식 판매처 통해 사전예약 신청을 한 뒤 내년 1월 16일 출시 이후 젝시오 공식 판매처에서 2024 All New 젝시오 제품을 구매하면, 현장에서 사은품을 받을 수 있다”고 설명했다.

또한, 네이버 브랜드스토어 젝시오 공식몰에선 사전구매 고객을 위한 골프볼 구독서비스, 갤럭시 워치 골프에디션 추첨 증정뿐만 아니라, AS 기간 1년 연장과 무료 반품 서비스, 출시 전 도착 배송 등 다양한 혜택을 제공한다.

2024 All New 젝시오는 젝시오 13, 젝시오 엑스, 젝시오 13 레이디스의 3가지 라인업으로 출시된다. 공식 출시일은 내년 1월 16일이며, 전국 던롭 젝시오 특약점 및 네이버 브랜드스토어 젝시오 공식몰에서 만나볼 수 있다.