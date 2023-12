이범수 부부 무슨 일…이윤진 "첫 번째 챕터 끝" 팔로우도 취소

배우 이범수(54)의 아내인 통역사 이윤진(40)이 SNS에 의미심장한 글을 올려 그 배경에 대해 관심이 쏠리고 있다.

19일 이윤진은 자신의 인스타그램에 “The End of my first chapter(내 첫 번째 챕터가 끝이 났다)”라는 문구가 담긴 사진을 게시했다. 이어 해당 글에는 이범수의 인스타그램 계정을 태그했다.

이어 이윤진은 인스타그램 스토리에 한 외국 여성의 영상을 공유했다. 해당 영상은 타인에게 친절을 베푸는 것에 대한 견해가 담긴 영상이다. 그러면서 그는 “나는 내 친절을 받을 자격이 없는 가장 가까운 사람에게 친절을 베푸는 것을 그만두기로 결정했다(I decided to stop giving my kindness to the closest one who doesn't absolutely deserve it. All done)”라는 영어 문구가 담긴 영상을 남기기도 했다.

이런 가운데 이범수 이윤진 부부는 서로 팔로우를 취소했다. 이범수는 자신의 팔로우 전체를 삭제하고 게시물까지 삭제했다.

이범수와 이윤진은 지난 2010년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 부부는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 육아 일상을 공개하기도 했다. 최근 이윤진은 아이들과 함께 발리로 이사한 사실을 공개해 화제를 모은 바 있다.