美연준, 내년 금리 세 차례 인하 시사…'피벗' 공식화 평가

‘고금리 장기화(higher for longer)’를 외치던 미국 연방준비제도(Fed)가 “기준금리 인하 논의를 시작했다”고 입장을 뒤집었다. 미국 소비자물가지수(CPI) 상승세 둔화가 이어지는 가운데, 고용지표도 위축한 모습을 보이자 ‘피벗(Pivot·통화 정책 전환)’을 공식화한 것이란 평가다.

Fed “내년 3차례 금리 인하 전망”

13일(현지시간) Fed는 이번 달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 직후 발표한 정책결정문에서 “기준금리 목표 범위를 연 5.25~5.5%로 유지하기로 결정했다”고 밝혔다. 9·11월에 이어 3번째 연속 동결이다.

내년 기준금리 전망은 크게 낮췄다. Fed는 이날 함께 발표한 경제전망요약(SEP)에서 내년 최종 기준금리 중간값을 연 4.6%로 예상했다. 이는 9월 발표치(연 5.1%)와 비교해 0.5%포인트 떨어진 수치다. 미국 기준금리가 현재 수준에서 내년 말까지 0.25%포인트씩 총 3차례(0.75%포인트) 내려갈 수 있다고 전망한 것이다. Fed는 앞서 9월 FOMC 직후 발표한 경제전망요약에서 내년 최종금리 중간값을 연 4.6→5.1%로 올리고, 고금리 장기화를 시사했었다. 하지만 불과 3개월 만에 전망치를 다시 예전 수준으로 되돌렸다.

특히 Fed는 이날 발표한 정책결정문에서 “물가 상승률을 2%로 되돌리는 적합한 ‘추가 정책의 수준(the extent of additional policy firming)’을 결정할 때”라는 표현에 ‘any(그 어떠한)’란 표현을 추가해 “‘그 어떠한(any) 추가 정책 수준(the extent of ‘any’ additional policy firming)’을 결정할 때”로 바꿨다. 이를 두고 파월 Fed 의장은 FOMC 직후 가진 기자회견에서 “금리 인상 사이클 정점 혹은 그 근처에 와 있다(likely at or near its peak for this tightening cycle)고 인정한 것”이라고 답변했다.

물가·고용 둔화에 ‘피벗’ 시사

Fed 입장 변화의 가장 큰 배경은 최근 미국 물가와 고용지표의 뚜렷한 둔화다. 12일(현지시간) 미국 노동통계국이 발표한 지난달 CPI는 전년 동월 대비 3.1% 상승하면서 10월(3.2%)보다 상승 폭을 더 줄였다.

더 결정적 영향은 고용지표에서 나왔다. 5일 노동통계국이 발표한 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 10월 구인 건수는 873만3000건으로 전월보다 61만7000건 감소했다. 1인당 빈 일자리 수도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전 수준인 1.3개까지 떨어졌다. 그간 미국은 코로나19 이후 서비스업 일자리가 다시 늘면서 구인난을 겪었다. 이 영향에 임금이 오르면서 서비스 물가도 따라 올랐다. 하지만 최근 고용시장 과열 문제가 해소될 조짐이 나오면서, 물가 상승세도 완화할 거란 기대가 커졌다.

실제 Fed는 이날 경제전망요약에서 내년 물가 상승률 전망을 2.5→2.4%(PCE 기준)로 9월 발표 대비 0.1%포인트 낮췄다. 에너지와 식료품을 제외한 근원 물가는 2.6→2.4%로 0.2%포인트 떨어뜨렸다. 경제성장률 전망도 1.5→1.4%로 하향 조정했다. 정책결정문에는 물가 상승세가 “지난 1년간 완화되었다(eased)” 표현이 추가됐고, 또 경제활동은 “확대됐다(expanded)”에서 “둔화했다(slowed)”로 바뀌었다.

파월 “금리 인하 시점 논의 시작”

파월 Fed 의장은 신중한 입장을 유지하면서도, 금리 인하 논의를 시작했음을 숨기지 않았다. 그는 이날 기자회견에서 “(물가 전쟁) 승리 선언은 시기상조”, “FOMC 참석자들이 추가 인상 가능성 배제(off the table)하지 않았다”고 했다. 하지만 “그간의 제약적인 정책을 언제 되돌리는 것(금리 인하 시점)이 적절한지가 그다음 문제이며, 오늘 회의에서 논의된 내용”이라고 했다.

금리는 동결하되, 매파적 기조를 유지할 거라 전망했던 시장은 Fed의 변심에 환호했다. 미국 다우존스 지수는 전 거래일 대비 1.4% 상승한 3만7090.24로 마감하며 사상 최고치를 경신했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수도 1.37% 올라 2022년 1월 이후 처음 4700을 넘어섰다. 나스닥 종합 지수도 1.38 % 상승한 1만4733.96을 기록했다.

최근 4.2~4.3% 수준을 유지하던 미 국채 10년 물 금리는 4%대로 떨어졌다. 2년 물도 4.5%대로 하락했다. 시카고상품거래소 페드워치는 Fed가 내년 3월부터 기준금리 인하를 시작해 연말까지 1.5%포인트 금리를 인하할 확률이 가장 높다고 예상했다.

글로벌 긴축 바뀌나 “조기 인하는 미지수”

미국 기준금리 인하 가능성에 글로벌 통화 긴축 흐름이 바뀔 수 있다는 전망이 나온다. 앞서 디플레이션 공포가 커지고 있는 중국은 완화적 통화정책을 이미 시행하고 있다. 유럽연합(EU)도 최근 경기 침체 우려가 커지면서, 조기 기준금리 인하 요구가 나온다. 미국이 기준금리를 낮추면, 상대적으로 다른 국가들도 통화정책 전환에 부담을 던다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 문제를 겪고 있는 한국도 내년에 기준금리 인하를 본격 시작할 가능성이 높다.

다만, 시장이 기대한 것처럼 기준금리 인하가 조기에 이뤄질지는 아직 미지수다. 특히 한국은 가계부채 규모가 비대한 수준이고, 물가 상승률이 여전히 높게 유지되고 있기 때문에 당장의 금리 인하를 기대하긴 부담스럽다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “미국 고용시장이 확실히 둔화하고 있는 것은 맞지만, 미국의 시간당 임금 상승률이 여전히 높게 유지되고 있는 만큼, 기준금리 인하 시점은 기대보다 밀릴 수 있다”면서 “한국도 확실한 물가 상승세 둔화가 나타나야 금리를 인하할 수 있을 것”이라고 했다.