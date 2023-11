카타르항공 그룹, 신임 최고경영자로 바드르 모하메드 알 미르 취임… 세계 1위 항공사 새 시대 본격 출범

(2023-11-00) 카타르항공은 바드르 모하메드 알 미르(Badr Mohammed Al-Meer)가 아크바르 알 베이커(Akbar Al Baker)의 뒤를 이어 24년 만에 카타르항공 그룹 최고 경영자(CEO) 직책을 새롭게 맡게 되었다고 발표했다.

바드르 모하메드 알 미르는 지난 20년간 수십억 달러 규모의 항공, 건설 및 부동산 개발 프로젝트를 성사하며 쌓아온 경력을 인정받아 카타르항공 그룹 최고 경영자 직책으로 임명되었다. 그는 2014년부터 하마드 국제공항 최고운영책임자로 근무하면서 카타르 공항 운영 및 관리 회사(MATAR), 카타르 면세점, 카타르 내 항공 서비스, 카타르 내 항공 케이터링 회사, 카타르 유통 센터, 디아파티나 호텔, 카타르항공 글로벌 부동산 등의 핵심 부서를 이끌었다.

하마드 국제공항 최고운영책임자 재임 동안 바드르 모하메드 알 미르는 코로나19 팬데믹, 100억 리얄(미화 27억 달러) 규모의 공항 확장 프로젝트, 100만 명 이상의 관광객을 유치한 2022 FIFA 월드컵 등 전례 없는 상황에 능숙하게 맞서는 추진력을 보여줬던 바 있다. 바드르 모하메드 알 미르의 리더십은 하마드 국제공항이 스카이트랙스 월드 에어포트 어워즈에서 2021~2022년 연속 '세계 최고 공항'으로 선정되고, 세계 최대 규모의 연례 글로벌 공항 고객 만족도 조사에서 9년 연속 '중동 최고 공항'으로 선정되는 데 큰 역할을 했다.

바드르 모하메드 알 미르 카타르항공 그룹 신임 최고 경영자는 "아크바르 알 베이커 전임 회장은 카타르항공을 241대의 항공기와 43,000명의 직원, 160개 이상의 전 세계 취항지를 보유한 세계적인 항공사로 성장시킴으로써 조직에 지울 수 없는 업적을 남겼다. 아크바르 알 베이커 전임 회장 아래에서 일할 수 있어서 영광이었으며 인생의 다음 장으로 나아가는 그에게 경의를 표한다."라고 말했다. 이어 "지난 10년 동안 카타르항공 그룹에서 영향력을 발휘하는 데 최선을 다해왔으며, 그동안 쌓아왔던 신뢰와 역량을 바탕으로 함께 성장하는 국영 항공사의 새 시대를 이끌게 되어 기대가 크다”고 덧붙였다.

알 미르 카타르항공 그룹 최고경영자는 “끊임없이 진화하는 오늘날의 여행산업 흐름에 발맞추기 위해 현세대의 관심사와 우선순위를 파악하고 투자할 계획이며, 지속 가능한 항공 솔루션과 신기술을 활용해 카타르항공을 이용하는 고객들의 만족도를 더욱 개선하는 등 세계적 수준의 서비스를 지속하고 성장시키는 데 초점을 맞출 것이다”라고 말했다. 이어 “카타르항공이 세계인들에게 가장 환영받는 항공사라는 점에 큰 자부심을 느끼며, 카타르 또한 전 세계인의 사랑을 받는 여행지로서의 입지를 더욱 강화할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

바드르 모하메드 알 미르는 하마드 국제공항에 합류하기 전 걸프 지역의 건설 공기업인 유나이티드 디벨롭먼트 컴퍼니(UDC)에서 10년간 근무하며 최고 경영자 대행 직책에 올랐다. 그는 UDC 재임 동안 카타르 내 유명 도시 개발 프로젝트인 펄 프로젝트 (Pearl Island Project)의 완공을 감독한 바 있다. 바드르 모하메드 알 미르는 베이루트 아메리칸 대학교와 콜로라도 대학교에서 공학 학위를 취득한 엔지니어링 분야의 전문가이다. 그는 탄탄한 교육기반과 더불어 엔지니어링, 건설, 대규모 프로젝트 등에 관한 풍부한 비즈니스 통찰력과 기술 전문성을 바탕으로 카타르항공 그룹의 새 시대를 이끌어갈 신임 최고 경영자 직책을 맡게 되었다.

한편 지난주 카타르항공 그룹은 2023/2024 회계연도 상반기에 전년 동기 대비 100% 이상 증가한 10억 2,600만 달러의 수익을 달성했다고 발표했다. 승객 수 역시 22% 증가한 1,900만 명을 기록하며 큰 성장세를 기록했다. 에어버스 A350 항공기의 운항 재개, 원월드(Oneworld) 내 회원사 간 파트너십, 중국, 유럽 및 호주 등과의 글로벌 전략적 제휴가 성과의 핵심 요인으로 꼽혔다.

* 카타르항공에 대하여

카타르항공은 글로벌 항공 평가 전문기관 스카이트랙스(Skytrax)가 주최하는 2023 월드 에어 라인 어워즈(2023 World Airline Awards)에서 세계 최고 비즈니스 클래스(World’s Best Business Class)를 수상하며 해당 부문에서 총 10회에 걸쳐 세계 최고의 자리에 올랐다. 2023 파리 에어쇼(Paris Air Show) 기간 동안 개최된 시상식에서 중동 최고의 항공사(Best Airline in the Middle East), 세계 최고 비즈니스 클래스 라운지(World’s Best Business Class Lounge)와 세계 최고 비즈니스 클래스 라운지 다이닝(World's Best Business Class Lounge Dining) 부문에서도 수상하며 업계 최고의 위상을 이어가고 있다. 카타르항공은 스카이트랙스가 선정한 ‘세계 최고 항공사’ 부문에서 7회(2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022)수상하기도 했다.

카타르항공은 스카이트랙스가 2021, 2022년 '세계 최고의 공항(World’s Best Airport)'으로 선정한 하마드 국제공항을 통해 전 세계 160여 개 이상의 도시에 운항하고 있다. 2023년 하마드 국제공항은 스카이트랙스 선정 세계 2위의 공항으로 지정되었으며 9회 연속 ‘중동 최고의 공항(Best Airport in the Middle East)’ 및 ‘세계 최고의 공항 쇼핑(World’s Best Airport Shopping)’부문을 수상했다.