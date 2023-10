사이버한국외대 TESOL대학원, 한국응용언어학회와 국제학술대회 공동 개최

사이버한국외국어대학교 TESOL대학원(원장 이선영)은 한국응용언어학회, 성균관대학교 영어영문학과 BK21 교육연구단과 공동으로 ‘2023 한국응용언어학회 국제학술대회(2023 ALAK International Conference)’를 연다.

“Language, Science, and Technology in Applied Linguistics: Language Experiment and Artificial Intelligence(응용언어학에서의 언어, 과학, 기술: 언어실험과 인공지능)”을 주제로 한 이번 국제학술대회는 10월 13일(금), 14일(토) 양일간 제주도 롯데호텔과 스위트호텔에서 오프라인 및 온라인으로 개최된다.

이번 학술대회는 미국 메릴랜드 대학교(University of Maryland)의 Colin Philips(콜린 필립스) 교수와 Kira Gor(키라 고어) 교수, 하와이 대학교(University of Hawaii)의 William O’Grady(윌리암 오그레이디) 교수 등 저명한 해외의 학자들과 미소아(주) 이보영 대표를 포함한 전문가 100여명의 강연 및 논문 발표를 살펴볼 수 있도록 기조연설, 포스터 발표, 온라인 발표 등 다양한 세션으로 구성했다.

이선영 한국응용언어학회 회장 겸 사이버한국외대 TESOL대학원장은 “이번 국제학회를 통해서 우리나라의 교수 및 대학원생들이 국제적으로 다양한 학자들과 교류하며 학문적 시야를 넓히고 세계적으로 뻗어나갈 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

한편 사이버한국외국어대학교 TESOL대학원은 오는 11월 13일(월)부터 2024학년도 1학기 신입생을 모집할 예정이다. 사이버한국외대 TESOL대학원은 ‘국내 유일의 사이버대학교 TESOL대학원’으로, 온라인 석사과정을 마치면 TESOL석사학위와 TESOL수료증을 동시에 취득할 수 있다. 입학에 관한 자세한 사항은 TESOL대학원 입학지원센터 홈페이지에서 확인하면 된다.